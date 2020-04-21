Приложение "Московский транспорт" покажет ближайшие аптеки и магазины

Новая функция появилась в приложении "Московский транспорт", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

На карте отмечены ближайшие аптеки, продуктовые магазины, товары для животных и больницы. Чтобы найти ближайшую торговую точку, нужно открыть на мобильном устройстве приложение "Московский транспорт" и в поиске выбрать нужный раздел. Дальше откроется карта, где будет отмечено местонахождение человека и ближайшие аптеки и магазины. А также показан маршрут до них и расстояние. Как рассказали в пресс-службе, новая функция в период самоизоляции поможет быстрее найти необходимые открытые сейчас объекты, в том числе полезны они будут волонтерам и курьерам, доставляющим ему на дом.