Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей

Собственники коммерческой недвижимости, которые снизят арендные ставки для предпринимателей, получат гранты. Столица направит на эти цели 13,2 миллиарда рублей. Деньги позволят компенсировать владельцам налоги на имущество и земельные платежи.

Для получения гранта собственникам недвижимости нужно снизить арендную ставку на сумму, вдвое превышающую компенсацию, но не менее чем на 50 процентов от первоначальной ставки.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, использующих коммерческие площади самостоятельно.

"В общей сложности поддержку получат около 6,5 тысячи налогоплательщиков на общую сумму 15,3 миллиарда рублей", - цитирует заммэра официальный портал столичной мэрии.

Напомним, в столице приняты уже три пакета мер поддержки предпринимателей, призванные помочь им пережить непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. Все три пакета мер утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.