Специалисты прогнозируют в скором времени высокую напряженность на рынке труда. Но предложения о трудоустройстве есть, и их немало. Где сегодня нужны специалисты, выясняли корреспонденты "РГ".

Село привлекает

Анализ запросов работодателей, размещенных на площадке "Авито Работа", показал: в число самых востребованных профессий в Воронеже вошли продавцы, а также специалисты в сфере производства, строители, водители и сотрудники предприятий автобизнеса. На эти категории суммарно пришлось две трети всех актуальных вакансий в городе.

"За квартал больше всего вырос спрос на продавцов (доля вакансий группы в общем числе объявлений о работе выросла на 2,5 процента), снизился - на строителей (соответствующая доля уменьшилась на 3,1 процента), - сообщили в аналитической службе "Авито Работа". - Среди соискателей наибольший интерес вызывали вакансии по группам "Транспорт, логистика", "Строительство", "Продажи", "Производство, сырье, сельское хозяйство" и "Без опыта, студенты". На них пришлось более 70 процентов всех запросов контактов за истекший квартал".

Воронежцы стали активнее изучать вакансии для производственных рабочих и инженеров в промышленности и АПК, а вот сфера продаж их, напротив, интересует меньше.

Самые высокие зарплаты - среди популярных профессий - с января по март обещали строителям. В вакансиях для них указывали суммы около 45-46 тысяч рублей в месяц (в среднем). Самые низкие оклады предлагались, что естественно, студентам и людям без опыта работы - но и здесь средняя величина, по данным "Авито", составила 29 тысяч рублей в месяц. Это близко к официальному уровню средней зарплаты по региону, и такому доходу для "новичков" могут позавидовать многие сотрудники с опытом (к примеру, те же продавцы в мелкой рознице).

При этом у студентов прирост зарплат (судя по данным о вакансиях) за квартал составил 8,2 процента, для строителей же планка снизилась на 2,4 процента.

В связи с негативными последствиями, которые влечет за собой введенный в большинстве регионов режим самоизоляции, все больше жителей задумывается о новых - дополнительных или альтернативных - вариантах занятости и заработка. Одной из наиболее стабильных отраслей в такой ситуации для граждан выглядит сельское хозяйство, однако принять всех желающих безработных оно явно не готово.

- Сокращения персонала в АПК у нас быть не может - нужны и ветврачи, и зоотехники, и механизаторы. Даже студенты (профильных специальностей. - Прим. "РГ") будут этим летом заняты на сельхозпредприятиях за деньги благодаря тому, что работодатели из бюджета смогут получать 30-процентную компенсацию расходов на организацию практики. Но массовая миграция сотрудников из города в деревню - это вряд ли, - заявил заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. - В каждом случае надо смотреть индивидуально - и сельхозпроизводителям, и центрам занятости. В принципе, горожанам можно будет поработать на сборе урожая. У плодово-ягодных хозяйств намечается кадровый дефицит из-за того, что в страну закрыт доступ для мигрантов из ближнего зарубежья. Мы уже получили от агропредприятий несколько писем о том, что такая проблема встанет.

Заходите в чат

По данным департамента государственной службы занятости Ярославской области, на 13 апреля численность безработных в регионе составляла 9221 человек (1,42 процента), что на 244 человека больше, чем годом раньше.

Сокращение персонала в АПК быть не может - нужны и ветврачи, и зоотехники, и механизаторы

Вакансий тоже стало заметно меньше: если в 2019 году в середине апреля их было больше 12 тысяч, то сегодня примерно 8,7 тысячи. Как объяснили в службе занятости, сейчас число вакансий падает, остановленные предприятия их снимают.

С 6 по 10 апреля в органы службы занятости обратилось 1466 жителей региона, из них безработными признаны 1386 человек. Если вынужденные ограничения, связанные с распространением COVID-19 сохранятся, к июлю безработица в регионе может достичь 4,5 процента, прогнозируют в СЗ.

Между тем найти работу можно и сейчас. На специализированных сайтах есть, например, свежие вакансии специалиста в отдел развития, оператора чата с возможностью работать из дома, заместителя главного бухгалтера и просто бухгалтера, водителей-экспедиторов, менеджеров по логистике, сборщика лекарственных средств, менеджеров по работе с клиентами, торговых представителей, грузчиков, поваров, фасовщиков, менеджеров по продажам, менеджеров по интернет-маркетингу и т. д. Одна из крупных торговых сетей ищет кладовщиков-комплектовщиков, продавцов-кассиров и даже директоров магазинов в свои торговые точки в Ярославле и райцентрах. Предложений немало, и при большом желании трудоустроиться вполне реально.

И шить, и лечить

В Тверской области, по информации главного управления по труду и занятости региона, более 200 вакансий открыто на вагоностроительном заводе, около 120 специалистов требуются на швейные фабрики в Твери и Кимрах. Есть запросы на водителей автобусов (компания "Транспорт Верхневолжья" - оператор новой модели пассажирских перевозок, внедряемой в Твери и Калининском районе, - готова взять на работу около 300 человек). Интернет-магазин "Озон" заявил о 120 вакансиях - в связи с развитием бизнеса.

- Кроме того, есть потребность в новых кадрах в структурах МВД и МЧС. Рабочие места созданы в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях, - сообщил глава области Игорь Руденя.

По данным на начало апреля, заявленная тверскими работодателями общая потребность в работниках составляет 12,9 тысячи, из них 7,6 тысячи - рабочие профессии. Самые востребованные специальности - инженеры различного профиля, слесари, операторы технологических установок, электрогазосварщики, токари, механики, водители, трактористы, маляры, штукатуры и другие.

В здравоохранении требуются врачи-специалисты, врачи общей практики, средний и младший медицинский персонал. Кстати, 14 апреля был объявлен срочный набор санитаров в инфекционный госпиталь по лечению и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, сформированный на базе Тверской городской клинической больницы № 6.

Я б в рабочие пошел...

В Белгородской области число вакансий прирастает почти незаметно, как и количество безработных. Представитель регионального управления по труду и занятости населения Денис Кириллов отмечает, что статистические данные этого периода не намного выше как прошлогодних, так и данных за предыдущую неделю. Однако работодатели региона уже уведомили о возможном высвобождении свыше шести тысяч человек. Уже в первые дни "просела" сфера услуг, общепит. Службам занятости придется как-то решать вопросы с трудоустройством освободившихся работников.

- Максимальная сумма пособия по безработице - 12130 рублей - на федеральном уровне скоро будет установлена и в качестве минимальной, - отмечает Денис Кириллов. - Эти деньги вставший на учет в качестве безработного сможет получать три месяца, если все это время ему не предложат подходящей вакансии. Пособие должно не только поддержать безработных, но и мотивировать работодателей поднимать зарплату. Получается, что платить ниже этой суммы попросту нельзя - иначе он уйдет на биржу труда. Ведь какой смысл ему работать за деньги, которые можно получить просто так?

Насколько мотивация окажется эффективной, будет известно позже, пока же ясно одно: выделенных из бюджета средств хватит лишь на 3300 с лишним пособий по безработице. 40 миллионов рублей заложено на эти выплаты, еще 12 миллионов - на доплаты каждому нетрудоустроенному жителю региона для детей (по три тысячи на ребенка).

Пока белгородские работодатели сформировали банк из 22 тысяч вакансий. Претендентов же на них чуть больше четырех тысяч - но эти данные тоже "докризисные". Спектр отраслей и специальностей, по словам Дениса Кириллова, очень широк. Важно только то, что и до кризиса, и теперь по-прежнему не хватает людей на крупные агропромышленные и промышленные предприятия. Нужны так называемые "синие воротнички" или "рабочая аристократия" - высококвалифицированные кадры, без которых предприятия попросту не смогут функционировать.