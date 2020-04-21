В Белгородском онкодиспансере выявили два очага коронавируса

Хирургическое и радиологическое отделения Белгородского онкодиспансера теперь отсечены от других карантинными мерами: в обоих обнаружены очаги новой коронавирусной инфекции.

Первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Людмила Крылова отметила, что в хирургическом отделении начали обследование медиков и пациентов после того, как выписавшаяся оттуда женщина прошла тестирование на COVID-19. Результат оказался положительным. Заболевание у нее проходит в легкой форме: пациентка дома наблюдается семейным врачом.

Буквально одновременно с женщиной о симптомах острого респираторного заболевания заявил ее лечащий врач: его обследовали и обнаружили пневмонию. Тест на коронавирус тоже показал положительный результат. Врач госпитализирован.

Когда всех контактировавших с ними людей проверили на коронавирус, оказалось, что инфицированы еще 16 пациентов и восемь медиков. При этом явных признаков инфекции ни у кого нет: 11 пациентов уже находятся дома и там получают лечение.

По словам Крыловой, несмотря на то, что хирургическое отделение теперь закрыто - туда не кладут новых пациентов - нуждающиеся в медпомощи больные ее получают: их распределяют по другим отделениям.

Еще один очаг зафиксировали в радиологическом отделении, и там число заболевших пока не известно. Работа отделения приостановлена на две недели, всех нуждающихся в срочном облучении пациентов направляют в соседний регион: с курским онкодиспансером уже заключено такое соглашение. В белгородском облдепартаменте отметили, что отказов в помощи онкобольным не будет.