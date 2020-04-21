В Калужской области коронавирусом заболели еще 72 человека

По состоянию на утро, 21 апреля, в Калужской области число выявленных пациентов с COVID-19 составило 330 человек. Накануне их было 258, прирост составил 72 человека.

В понедельник от вызванных коронавирусом осложнений умерло еще трое жителей региона: мужчины 63 и 79 лет и 81-летняя женщина.

- Все имели ряд хронических заболеваний, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением пандемии.

Общее количество жертв в области выросло до восьми человек.

Власти приняли решение открыть второй обсерватор в Боровском районе. Ужесточен контроль за гражданами, обязанными находиться на полной самоизоляции - их передвижения контролируют при помощи технических средств, а за нарушение режима штрафуют.

На региональные выплаты медикам, работающим с инфицированными, выделено более 105 миллионов рублей.