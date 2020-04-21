В Москве водителям-нарушителям пропускного режима направят напоминания

Центр организации дорожного движения Москвы направит 250 тысячам автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Столько нарушителей, передвигающихся без пропусков по столице, обнаружили во вторник 21 апреля в ЦОДД.

По данным департамента транспорта столицы, в город выехали на 49 тысяч машин меньше, чем неделю назад. Дороги сегодня были на 85 процентов свободнее чем месяц назад.

Напомним, что в Москве для передвижения по городу необходимо оформить цифровой пропуск, в который при перемещении по городу на личном авто необходимо вписать номер машины. А при движении на общественном транспорте - социальную карту, транспортную карту "Тройку" или "Стрелку". Сделать это можно через портал мэра Москвы. Там же можно проверить, вписана в пропуск машина или нет. Скоро появится возможность проверить, вписана ли социальная карта.