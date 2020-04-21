В особняке на Рублевке обнаружили семейную нарколабораторию

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нарколабораторию на Рублевке. Шестеро подозреваемых по решению суда арестованы на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство и хранение наркотиков".

Как сообщает KP.Ru, сначала в оперативную разработку попал 20-летний молодой человек. Он рассказал о том, что работает на одну знакомую семью.

В итоге нарколаборатория была обнаружена в гостевом доме на Рублевке, там же были задержаны пять человек. Как оказалось, 51-летний бизнесмен, его жена, их сын и трое друзей семьи занимались производством наркотиков. На месте были проведены обыски. В частности, были обнаружены колбы с жидкостью, которую отправили на экспертизу, а также воронки, весы и перчатки.