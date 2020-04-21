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21.04.2020 10:45
Проект: В регионах

Самоизоляция ближе к природе

Covid-19 разогрел рынок аренды загородной недвижимости
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 86(8140)
В регионах России вырос спрос на аренду загородных домов. Опасаясь коронавируса, жители больших городов массово перемещаются в пригороды.
Жизнь в глухой деревне сегодня многим кажется более привлекательной, чем в городе. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС Жизнь в глухой деревне сегодня многим кажется более привлекательной, чем в городе. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
Жизнь в глухой деревне сегодня многим кажется более привлекательной, чем в городе. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

Бегом из мегаполиса

Бывшая костромичка Елена Мальцева пакует вещи: через несколько дней молодая мать с двумя детьми переезжает из столицы на дачу в окрестностях Костромы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Я уже несколько лет живу в Москве, - рассказывает она. - Сейчас нас перевели на удаленку, и я могу работать из любой точки, был бы интернет. После закрытия школ и детских садов люди оказались заперты в четырех стенах вместе с детьми. Если первые две недели изоляции мы худо-бедно выдержали, то сейчас обстановка накаляется. Сидеть взаперти и физически, и психологически тяжело. Провести в таком режиме без света, солнца и свежего воздуха еще несколько месяцев для нас просто невыносимо, поэтому мы решили арендовать дачу и временно переехать жить за город. Будем самоизолироваться там.

Цены на аренду недвижимости в Подмосковье, где сложилась далеко не самая благоприятная эпидобстановка, за последнюю неделю скакнули до небес: самый скромный вариант с минимальными удобствами стоит от 30 тысяч в месяц.

- Через общих знакомых мы нашли подходящий дачный дом под Костромой, где планируем провести май и все лето. Газ не проведен, но это для нас не проблема. Все остальное, что нужно для жизни, есть. Для меня главное - чтобы дети могли гулять на свежем воздухе и были в безопасности, - продолжает Елена.

Аренда меблированного дачного домика площадью 50 квадратных метров в Костромском районе обошлась семье Мальцевых вдвое дешевле, чем в Подмосковье, - в 15 тысяч рублей в месяц. В доме есть вода, электричество, русская печь, вокруг - небольшой земельный участок. И это большая удача.

Природа напрокат

Введение режима обязательной самоизоляции заметно разогрело рынок загородной недвижимости не только в окрестностях столицы, но и в ближайших регионах. Цены по сравнению с прошлым годом выросли уже более чем на треть. Видя возросший спрос, владельцы загородных дач спешно приводят дома в порядок. Те, кто успеет придать старой даче товарный вид к майским праздникам, имеют шанс неплохо заработать.

Простые деревенские дома с минимумом удобств в Костромской области сегодня сдают по цене от 500 рублей в сутки

По данным портала "Мир квартир", этим летом спрос на аренду загородного жилья может удвоиться. Аналитики связывают это с вынужденной самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. Для многих людей дача стала вынужденной заменой дальних путешествий в условиях закрытий границ из-за пандемии COVID-19. "В настоящее время с большой долей вероятности можно прогнозировать, что летом количество сделок в этом сегменте вдвое превысит показатель теплого сезона 2019 года. Ключевые факторы - это изменения в мировой экономике, ослабление отечественной валюты и общая финансовая нестабильность: даже в случае скорого окончания пандемии в этих условиях многим придется отказаться от зарубежных туров в пользу более бюджетного дачного отдыха", - приводит издание слова Оксаны Поляковой, замдиректора департамента аренды компании "Инком-Недвижимость".

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Наибольшим спросом у арендаторов пользуются благоустроенные дома, окруженные лесом и рекой, в населенных пунктах с аптеками и продуктовыми магазинами в пешей доступности. Желательно наличие бани, беседки и оборудованной шашлычной поляны на участке. По прогнозам аналитиков, в этом году средняя стоимость аренды подмосковных дач может достичь 55 тысяч рублей в месяц, коттеджей - 150 тысяч.

На сервисах частных объявлений Костромской области сегодня выставлены десятки загородных домов различной площади и уровня благоустройства. Самый дешевый дом площадью 50 квадратных метров на участке четыре сотки в Костроме можно снять за 12 тысяч рублей в месяц - по цене аренды однокомнатной квартиры.

Простые деревенские избы с минимумом мебели и удобств в Костромской области сегодня сдают по цене от 500 рублей в сутки. При этом стоимость аренды современных коттеджей с новой сантехникой, качественным ремонтом, хорошей мебелью, баней, детской игровой площадкой, беседкой и мангалом может достигать 12000 рублей в сутки. Судя по ремаркам собственников, некоторые дачи сдаются только на длительный срок по цене от 15000 до 200000 рублей в месяц и ориентированы исключительно на жителей столичного региона.

"Дом деревенский, (бревно, 115 лет, состояние отличное!). Сдаю на летние месяцы. Просьба жителям Костромы и Костромской области не беспокоить! Огороженный участок 17 соток. Рядом речка, теплая летом и экологически чистая всегда. Недалеко магазин. Лес тоже рядом. Остановка рядом. Тихое, безопасное, спокойное место. Вода на колонке пять метров от дома, отопление - старинная русская печь и дополнительно компактная финская, туалет в доме. Телевизор с кучей каналов, DVD-плеер. Большая новая веранда. Классная, жаркая, новая баня с душем и комнатой для чаепития и отдыха. Комфортно может проживать до пяти человек", - расхваливает свою дачу за 25 тысяч рублей в месяц собственник из Красносельского района Костромской области.

"Продам деревню"

На фоне дорожающей аренды жители городов все чаще начинают задумываться о покупке домика в деревне. На территории Костромской области старый деревянный дом можно купить за 100-150 тысяч рублей. А в Макарьевском районе области за эти деньги приобрести в собственность можно не только дом, но и целую деревню Горка. "Продам деревню, в которой остался наш прекрасный единственный дом, состояние хорошее, имеется сад, баня. Рядом лес, река, озеро. Уникальное предложение для тех, кто устал от суеты, любит рыбалку и сбор грибов", - зазывает клиентов владелец.

Фото: iStock
Аренда дач по всей России может существенно подорожать этим летом

По отчетам операторов сотовой связи, за последние две недели порядка 15 процентов жителей столицы переехали жить на дачи. Около 79 процентов направились в Подмосковье, 21 процент - в другие регионы, в том числе в Костромскую область. Большинство людей продолжают оставаться на дачах постоянно и лишь изредка наведываются в города. К массовой миграции дачников в эпоху карантина костромские власти относятся с большой опаской.

- Мы пока до конца не понимаем ситуацию с тем, как в Москве будет проходить усиление пропускного режима. Предполагаем, что количество людей, прибывающих в наш регион, будет увеличиваться, - заявил костромской губернатор Сергей Ситников.

Региональные власти попросили глав районов тщательнее следить за приезжающими. Всем им рекомендован обязательный двухнедельный карантин. Власти предупреждают, что если недисциплинированных приезжих окажется много, в области могут ввести дополнительные ограничения для них.

Комментарии

Сергей Дудовцев, руководитель агентства недвижимости "Вендор" (Кострома):

- К нам в Гильдию риелторов поступило письмо из администрации области с просьбой "предотвратить предоставление квартир для сдачи внаем жителям других регионов". Власти обеспокоены тем, что в регионы началась массовая миграция жителей из Москвы, где введен жесткий карантин. Я слабо себе представляю, как можно выполнить просьбу региональных властей. Наше агентство сейчас не работает: потенциальные продавцы перешли в режим самоизоляции. Что касается аренды недвижимости, то если у собственника есть жилье, он имеет право его сдавать. Ограничить это право нельзя.

Денис Маликов, директор макрорегиона "Центр" Tele2:

- В настоящее время в Иванове, Костроме и Владимире в среднем на 20 процентов увеличилось число абонентов, приехавших из других областей. При этом количество столичных гостей выросло на треть. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Вместе с этим изменилась и модель поведения пользователей - как местных жителей, так и гостей из других регионов. Если ранее основной интернет-трафик в будние дни был сконцентрирован в центре городов, то сейчас он переместился в спальные районы и пригороды. Причем в некоторых локациях объем потребляемого клиентами трафика увеличился на 30 процентов.

Александр Кокоулин, главный санитарный врач Костромской области:

- За последние две недели на территорию Костромской области въехало более 5000 человек. Часть лиц проявили сознательность, позвонили по номеру 112 и встали на учет. Недисциплинированных граждан выявляют сотрудники полиции, они берутся на учет, информация направляется в медицинские учреждения.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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