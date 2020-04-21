В регионах России вырос спрос на аренду загородных домов. Опасаясь коронавируса, жители больших городов массово перемещаются в пригороды.

Жизнь в глухой деревне сегодня многим кажется более привлекательной, чем в городе. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

Бегом из мегаполиса

Бывшая костромичка Елена Мальцева пакует вещи: через несколько дней молодая мать с двумя детьми переезжает из столицы на дачу в окрестностях Костромы.

- Я уже несколько лет живу в Москве, - рассказывает она. - Сейчас нас перевели на удаленку, и я могу работать из любой точки, был бы интернет. После закрытия школ и детских садов люди оказались заперты в четырех стенах вместе с детьми. Если первые две недели изоляции мы худо-бедно выдержали, то сейчас обстановка накаляется. Сидеть взаперти и физически, и психологически тяжело. Провести в таком режиме без света, солнца и свежего воздуха еще несколько месяцев для нас просто невыносимо, поэтому мы решили арендовать дачу и временно переехать жить за город. Будем самоизолироваться там.

Цены на аренду недвижимости в Подмосковье, где сложилась далеко не самая благоприятная эпидобстановка, за последнюю неделю скакнули до небес: самый скромный вариант с минимальными удобствами стоит от 30 тысяч в месяц.

- Через общих знакомых мы нашли подходящий дачный дом под Костромой, где планируем провести май и все лето. Газ не проведен, но это для нас не проблема. Все остальное, что нужно для жизни, есть. Для меня главное - чтобы дети могли гулять на свежем воздухе и были в безопасности, - продолжает Елена.

Аренда меблированного дачного домика площадью 50 квадратных метров в Костромском районе обошлась семье Мальцевых вдвое дешевле, чем в Подмосковье, - в 15 тысяч рублей в месяц. В доме есть вода, электричество, русская печь, вокруг - небольшой земельный участок. И это большая удача.

Природа напрокат

Введение режима обязательной самоизоляции заметно разогрело рынок загородной недвижимости не только в окрестностях столицы, но и в ближайших регионах. Цены по сравнению с прошлым годом выросли уже более чем на треть. Видя возросший спрос, владельцы загородных дач спешно приводят дома в порядок. Те, кто успеет придать старой даче товарный вид к майским праздникам, имеют шанс неплохо заработать.

Простые деревенские дома с минимумом удобств в Костромской области сегодня сдают по цене от 500 рублей в сутки

По данным портала "Мир квартир", этим летом спрос на аренду загородного жилья может удвоиться. Аналитики связывают это с вынужденной самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. Для многих людей дача стала вынужденной заменой дальних путешествий в условиях закрытий границ из-за пандемии COVID-19. "В настоящее время с большой долей вероятности можно прогнозировать, что летом количество сделок в этом сегменте вдвое превысит показатель теплого сезона 2019 года. Ключевые факторы - это изменения в мировой экономике, ослабление отечественной валюты и общая финансовая нестабильность: даже в случае скорого окончания пандемии в этих условиях многим придется отказаться от зарубежных туров в пользу более бюджетного дачного отдыха", - приводит издание слова Оксаны Поляковой, замдиректора департамента аренды компании "Инком-Недвижимость".

Наибольшим спросом у арендаторов пользуются благоустроенные дома, окруженные лесом и рекой, в населенных пунктах с аптеками и продуктовыми магазинами в пешей доступности. Желательно наличие бани, беседки и оборудованной шашлычной поляны на участке. По прогнозам аналитиков, в этом году средняя стоимость аренды подмосковных дач может достичь 55 тысяч рублей в месяц, коттеджей - 150 тысяч.

На сервисах частных объявлений Костромской области сегодня выставлены десятки загородных домов различной площади и уровня благоустройства. Самый дешевый дом площадью 50 квадратных метров на участке четыре сотки в Костроме можно снять за 12 тысяч рублей в месяц - по цене аренды однокомнатной квартиры.

Простые деревенские избы с минимумом мебели и удобств в Костромской области сегодня сдают по цене от 500 рублей в сутки. При этом стоимость аренды современных коттеджей с новой сантехникой, качественным ремонтом, хорошей мебелью, баней, детской игровой площадкой, беседкой и мангалом может достигать 12000 рублей в сутки. Судя по ремаркам собственников, некоторые дачи сдаются только на длительный срок по цене от 15000 до 200000 рублей в месяц и ориентированы исключительно на жителей столичного региона.

"Дом деревенский, (бревно, 115 лет, состояние отличное!). Сдаю на летние месяцы. Просьба жителям Костромы и Костромской области не беспокоить! Огороженный участок 17 соток. Рядом речка, теплая летом и экологически чистая всегда. Недалеко магазин. Лес тоже рядом. Остановка рядом. Тихое, безопасное, спокойное место. Вода на колонке пять метров от дома, отопление - старинная русская печь и дополнительно компактная финская, туалет в доме. Телевизор с кучей каналов, DVD-плеер. Большая новая веранда. Классная, жаркая, новая баня с душем и комнатой для чаепития и отдыха. Комфортно может проживать до пяти человек", - расхваливает свою дачу за 25 тысяч рублей в месяц собственник из Красносельского района Костромской области.

"Продам деревню"

На фоне дорожающей аренды жители городов все чаще начинают задумываться о покупке домика в деревне. На территории Костромской области старый деревянный дом можно купить за 100-150 тысяч рублей. А в Макарьевском районе области за эти деньги приобрести в собственность можно не только дом, но и целую деревню Горка. "Продам деревню, в которой остался наш прекрасный единственный дом, состояние хорошее, имеется сад, баня. Рядом лес, река, озеро. Уникальное предложение для тех, кто устал от суеты, любит рыбалку и сбор грибов", - зазывает клиентов владелец.

По отчетам операторов сотовой связи, за последние две недели порядка 15 процентов жителей столицы переехали жить на дачи. Около 79 процентов направились в Подмосковье, 21 процент - в другие регионы, в том числе в Костромскую область. Большинство людей продолжают оставаться на дачах постоянно и лишь изредка наведываются в города. К массовой миграции дачников в эпоху карантина костромские власти относятся с большой опаской.

- Мы пока до конца не понимаем ситуацию с тем, как в Москве будет проходить усиление пропускного режима. Предполагаем, что количество людей, прибывающих в наш регион, будет увеличиваться, - заявил костромской губернатор Сергей Ситников.

Региональные власти попросили глав районов тщательнее следить за приезжающими. Всем им рекомендован обязательный двухнедельный карантин. Власти предупреждают, что если недисциплинированных приезжих окажется много, в области могут ввести дополнительные ограничения для них.

Комментарии

Сергей Дудовцев, руководитель агентства недвижимости "Вендор" (Кострома):

- К нам в Гильдию риелторов поступило письмо из администрации области с просьбой "предотвратить предоставление квартир для сдачи внаем жителям других регионов". Власти обеспокоены тем, что в регионы началась массовая миграция жителей из Москвы, где введен жесткий карантин. Я слабо себе представляю, как можно выполнить просьбу региональных властей. Наше агентство сейчас не работает: потенциальные продавцы перешли в режим самоизоляции. Что касается аренды недвижимости, то если у собственника есть жилье, он имеет право его сдавать. Ограничить это право нельзя.

Денис Маликов, директор макрорегиона "Центр" Tele2:

- В настоящее время в Иванове, Костроме и Владимире в среднем на 20 процентов увеличилось число абонентов, приехавших из других областей. При этом количество столичных гостей выросло на треть. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Вместе с этим изменилась и модель поведения пользователей - как местных жителей, так и гостей из других регионов. Если ранее основной интернет-трафик в будние дни был сконцентрирован в центре городов, то сейчас он переместился в спальные районы и пригороды. Причем в некоторых локациях объем потребляемого клиентами трафика увеличился на 30 процентов.

Александр Кокоулин, главный санитарный врач Костромской области:

- За последние две недели на территорию Костромской области въехало более 5000 человек. Часть лиц проявили сознательность, позвонили по номеру 112 и встали на учет. Недисциплинированных граждан выявляют сотрудники полиции, они берутся на учет, информация направляется в медицинские учреждения.