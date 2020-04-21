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21.04.2020 21:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков

Текст: Александр Мелешенко

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом ответил на вопросы об аннулировании цифровых пропусков, которые сейчас должны оформлять москвичи для передвижения по городу на общественном и личном транспорте.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В штабе рассказали, что пропуски оформляются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы люди не ждали окончания проверки. При этом данные все равно проверяются и при обнаружении несоответствий пропуск аннулируется.

Если вам пришло уведомление об аннулировании пропуска, то необходимо оформить новый. "При подаче заявки внимательно проверьте все данные, которые указываете в форме: верно ли указаны ФИО, паспортные данные и ИНН. Если вы оформляете пропуск по СМС, еще раз проверьте, правильно ли использован шаблон", - рекомендовали в штабе.

Самозанятые должны указывать в графе ИНН собственный идентификационный номер. Их проверяют по ЕГРИП и реестру самозанятых.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Если в компании обнулили пропуски у всех сотрудников, а ИНН при этом был указан верно, то причина в превышении числа работников, которое указал работодатель. "Руководитель или ответственный от данной организации в ходе проверки мог указать, что вам пропуск не требуется, либо не предоставил уточненную информацию о сотрудниках, которым необходим пропуск. По вопросам, связанным с аннулированием цифрового пропуска, обратитесь к своему работодателю", - объяснили в штабе.

Напомним, с завтрашнего дня для перемещения по городу необходимо привязать к цифровому пропуску номер транспортной карты или госномер автомобиля в зависимости от того, на чем вы собираетесь передвигаться. Если не указать номер транспортной карты, то в метро не откроются турникеты, а автомобили с госномерами без пропусков могут быть оштрафованы с помощью камер фотовидеофиксации.

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