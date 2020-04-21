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21.04.2020 21:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

Текст: Ирина Рыбникова

Абсолютное большинство жителей Московской области соблюдает режим самоизоляции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор региона Андрей Воробьев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Он ссылается на статистические данные об индексах самоизоляции и говорит, что власти работают над тем, чтобы повышать эти показатели. Также глава области утверждает, что меры, предпринимаемые для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, дают результаты.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 5959 больных COVID-19, 49 человек скончались, 186 выздоровели.

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