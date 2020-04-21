Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

Абсолютное большинство жителей Московской области соблюдает режим самоизоляции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор региона Андрей Воробьев.

Он ссылается на статистические данные об индексах самоизоляции и говорит, что власти работают над тем, чтобы повышать эти показатели. Также глава области утверждает, что меры, предпринимаемые для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, дают результаты.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 5959 больных COVID-19, 49 человек скончались, 186 выздоровели.