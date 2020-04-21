На Амурскую область обрушился мощный циклон

На Амурскую область мощный циклон обрушил небывалый снегопад. Только за прошедшие сутки в Благовещенске выпало 24 миллиметра осадков, что почти в два раза больше чем за предыдущие пять месяцев.

Областной центр застыл в снежном плену: реже стал ходить общественный транспорт, удлинились паузы ожидания такси, на дорогах образовались заторы.

"У нас есть поселки, где появились полуметровые сугробы. Хотя весенний снег на северах не редкость, но такого циклона в конце апреля не помнят даже старожилы", - отметил глава Селемджинского района Мухамед Беков.

"Последний раз столь мощный апрельский снегопад достался нашей области 25 лет назад: 6 апреля 1995 года за одну ночь выпало более 20 мм осадков",- говорится в сообщении Амурского гидрометеоцентра в Instagram.

Синоптики считают, что амурчане стали свидетелями сверхпозднего, обильного и продолжительного снегопада. Такие осадки специалисты называют опасным метеорологическим явлением.