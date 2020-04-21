На Камчатке депутаты приняли закон о "детях войны"

В Камчатском крае депутаты местного парламента приняли закон о статусе "дети войны", сообщает пресс-служба правительства региона.

Дополнительные выплаты и льготы "детям войны" установят в ближайшее время. Их ждет единовременная выплата ко Дню Победы в размере пяти тысяч рублей. Также граждане будут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также право на ежегодное внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение.

"Это серьезные меры поддержки, которые мы начнем выплачивать уже с этого года. Мы не успеем пройти все процедуры к 9 мая, но в ближайшее время они должны начаться. Это наша святая обязанность", - отметил врио губернатора Владимир Солодов.

Статус "дети войны" будет присвоен гражданам России, проживающим на территории полуострова, которые родились в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Сейчас на Камчатке живут 11 тысяч 625 человек, которые попадают в эту категорию.