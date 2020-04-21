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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Восток и запад

Владимир Путин обсудил с главами Приморского края и Калининградской области борьбу с коронавирусом
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Во вторник Владимир Путин провел рабочие встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Руководители восточного и западного регионов России в режиме видеосвязи доложили президенту о борьбе с распространением COVID-19.
В ходе видеосвязи с губернаторами Владимир Путин по телефону набирал министров - для решения вопросов. Фото: РИА Новости В ходе видеосвязи с губернаторами Владимир Путин по телефону набирал министров - для решения вопросов. Фото: РИА Новости
В ходе видеосвязи с губернаторами Владимир Путин по телефону набирал министров - для решения вопросов. Фото: РИА Новости

Разговор с главой Приморья Владимир Путин предложил начать со здравоохранения: "Знаю, что у вас нет специализированной инфекционной больницы". Еще президента интересовали меры поддержки населения и общее состояние экономики. В крае зарегистрировано 104 случая коронавируса, две смерти, семь тяжелых больных и один на ИВЛ, сообщил Олег Кожемяко. Развернуто 485 коек, к 28 апреля будут все 948 коек. Есть 170 аппаратов ИВЛ.

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"Вот эта часть работы в целом у вас выполнена неплохо. Я надеюсь, что вот то, что вы сейчас сказали, будет доведено до конца, и полностью задание, которое вы должны выполнить, будет реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше", - похвалил Путин. "Мы понимаем, что этого может не потребоваться, дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть", - добавил он.

Кожемяко попросил президента обсудить с министром обороны возможность строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке до сентября за счет регионального бюджета. Еще одна просьба - поддержать проект стационарной инфекционной больницы на 400 коек. "Мы смогли бы до 2022 года ее построить и таким образом локализовать возникающие вспышки инфекционных заболеваний", - обосновал Кожемяко. В регионе реализуются крупнейшие инвестпроекты и нельзя ограничить использование иностранных рабочих, поэтому это могло бы быть надежным щитом от проникновения вируса на Дальний Восток.

Региональный лидер затронул и тему внутреннего туризма - попросил переговорить с первым вице-премьером Андреем Белоусовым о поддержке. "Народ не поедет за рубеж, он будет здесь, у нас отдыхать", - уверен он. "И правильно, и хорошо, - кивнул Путин. - У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это".

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Речь на встрече шла не только о коронавирусе. Как рассказал приморский губернатор, возникла критическая ситуация - из-за разрушения мостов между Владивостоком и Находкой есть проблемы с поставкой грузов, в том числе для судостроения. Предполагалось направить на эти цели 30 млрд рублей, но минтранс сократил до 7 млрд до 2024 года. Президент моментально связался с главой ведомства Евгением Дитрихом и по громкой связи указал переговорить с главой региона, а потом с обеих сторон еще раз ему доложить.

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Онлайн-встречу с калининградским губернатором Антоном Алихановым президент тоже начал с темы противодействия распространению коронавирусной инфекции. Выявлено 138 случаев COVID-19, несколько часов назад подтверждено еще шесть, сообщил докладчик. В тяжелом состоянии только один больной, на ИВЛ. Показатель выписанных неплохой. Развернуто 707 коек в четырех медицинских организациях. И будет еще больше - чтобы сгладить даже самые резкие пики, заверил Алиханов.

"Открыли работу промышленных предприятий, чтобы экономика не останавливалась, с соблюдением всех требований защиты людей, которые работают", - доложил Алиханов. Выделили средства на программу льготных займов для бизнеса, ввели рассрочку арендных платежей для застройщиков, прямые выплаты для микропредприятий и допвыплаты к пособиям по безработице. "В целом, ситуация контролируемая, и у нас уже готов план постепенного открытия других секторов экономики", - сообщил губернатор, добавив, что торопиться с ослаблением режима не будут, чтобы не допустить взрывного роста заболевших. Но есть надежда, что ситуация не будет сильно ухудшаться.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Калининградский губернатор, как и глава Приморья, также заговорил о туризме. "Когда эта напасть пройдет - в июне, летом - внутренний туризм будет крайне востребован в нашей стране", - заметил он и попросил поддержать гостиничный бизнес.

Президент прямо во время разговора связался с министром финансов, чтобы спросить о компенсациях в связи с выплатой таможенных платежей и сборов в особой зоне Калининграда. С этого года предусмотрено сокращение, и губернатор попросил зафиксировать определенную часть на все время. Владимир Путин поручил Антону Силуанову обсудить вопрос с главой региона и как минимум продлить льготный период на ближайшие два года. И в 2020-2021 году компенсировать расходы, связанные с таможенными процедурами, в полном объеме.

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