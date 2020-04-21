Путин заявил о важности резерва койко-мест

Даже если в борьбе с коронавирусом резерв койко-мест и оборудования не пригодится, он необходим. С таким заявлением выступил президент на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко, которую он провел в режиме видеосвязи. Глава государства рассчитывает, что Приморье сможет в срок реализовать все планы по борьбе с коронавирусом.

Кожемяко доложил, как идет работа по противодействию распространению коронавируса. Развернуто 485 коек, 340 из которых подключены к кислороду. К 28 апреля будут развернуты все 948 коек, заверил он. Есть 170 аппаратов ИВЛ.

"Олег Николаевич! Молодец. Вот эта часть работы в целом у вас выполнена неплохо. Я надеюсь, что вот то, что вы сейчас сказали, будет доведено до конца, и полностью задание, которое вы должны выполнить, будет реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше", - похвалил Владимир Путин. "Мы понимаем, что этого может не потребоваться, дай Бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть", - добавил он.

Кожемяко попросил президента обсудить с министром обороны возможность строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке за счет регионального бюджета. "Это портовый город, через который идут транзиты", - пояснил он. Минобороны уже строит в Уссурийске быстровозводимое инфекционное отделение на 60 коек, в мае оно будет готово. Больницу в Находке можно было бы возвести до сентября.

Еще одна просьба главы региона - поддержать проект стационарной инфекционной больницы на 400 коек. Есть здание, земля, инженерные сети. "Мы смогли бы до 2022 года ее построить и таким образом локализовать возникающие вспышки инфекционных заболеваний", - обосновал Кожемяко. "Это могло бы быть надежным щитом от проникновения на Дальний Восток", - убежден он.

Глава Приморья поблагодарил за остановку транзита китайских граждан через территорию региона: "Спасибо, что остановили этот транзит​​​. У нас на самоизоляции и на карантине находятся 366 граждан КНР, начинаем их тестировать", - доложил он.

Речь на встрече шла не только о коронавирусе. Путин поручил Минтрансу проработать возможность увеличения финансирования строительства мостов в Приморье. После просьбы Кожемяко он сразу связался с главой ведомства Евгением Дитрихом и по громкой связи указал проработать вопрос. Как рассказал приморский губернатор, из-за состояния мостов между Владивостоком и Находкой возникают проблемы с поставкой грузов, в том числе для судостроительной отрасли. До 2024 года предполагалось направить на эти цели 30 млрд рублей, но Минтранс сократил сумму до 7 млрд.