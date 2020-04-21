Путин заявил о важности резерва койко-мест

Новости

В Краснодаре объявили охоту на нарушающих карантин шашлычников 15:47
Полиция задержала екатеринбуржца, который угрожал взорвать дом 15:45
Колл-центр "Мы вместе" принял 1,5 миллиона звонков за один месяц 15:44
Грузовики смогут ездить по Москве ночью без цифровых пропусков 15:35
Петербург прошел первую волну коронавируса 15:34
В особняке на Рублевке обнаружили семейную нарколабораторию 15:29
Hyundai Creta с 7-местным салоном позволил рассмотреть себя в профиль 15:25
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 12 15:19
В Испании в этом году не будет знаменитых забегов с быками 15:18
В Чувашии обнаружили коронавирус у заключенной в СИЗО 15:13
В Сочи предпринимателя оштрафовали за добычу камня в карантин 15:12
Президент Беларуси объяснил свое решение о начале занятий в школах 15:08
Московские кондитеры передали медикам несколько сот килограммов конфет 15:07
В ночь на 22 апреля можно будет увидеть максимум метеорного потока Лириды 15:07
Путин обсудит поддержку внутреннего туризма после пандемии 15:05
Сигнал 5G покроет весь северный склон Эвереста к концу апреля 15:02
Извержение вулкана на Камчатке сфотографировали с борта МКС 15:01
У Mercedes-Benz G-Class, проданных в России, нашли проблемы с проводкой 15:01
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты 15:00
Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса 14:54
Какое видео россияне смотрят на карантине 14:50
Австрийские эксперты назвали наиболее эффективные лекарства от COVID-19 14:44
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора 14:42
В Португалии получателей почты освободили от необходимости ставить подпись 14:42
В Татарстане 14 работников кондитерской фабрики заразились COVID-19 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 15:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин заявил о важности резерва койко-мест

Текст: Кира Латухина
Даже если в борьбе с коронавирусом резерв койко-мест и оборудования не пригодится, он необходим. С таким заявлением выступил президент на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко, которую он провел в режиме видеосвязи. Глава государства рассчитывает, что Приморье сможет в срок реализовать все планы по борьбе с коронавирусом.
Фото: Денис Гришкин/РИА Новости Фото: Денис Гришкин/РИА Новости
Фото: Денис Гришкин/РИА Новости

Кожемяко доложил, как идет работа по противодействию распространению коронавируса. Развернуто 485 коек, 340 из которых подключены к кислороду. К 28 апреля будут развернуты все 948 коек, заверил он. Есть 170 аппаратов ИВЛ.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин: РФ продолжит сотрудничество с другими странами в борьбе с COVID-19

"Олег Николаевич! Молодец. Вот эта часть работы в целом у вас выполнена неплохо. Я надеюсь, что вот то, что вы сейчас сказали, будет доведено до конца, и полностью задание, которое вы должны выполнить, будет реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше", - похвалил Владимир Путин. "Мы понимаем, что этого может не потребоваться, дай Бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть", - добавил он.

Кожемяко попросил президента обсудить с министром обороны возможность строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке за счет регионального бюджета. "Это портовый город, через который идут транзиты", - пояснил он. Минобороны уже строит в Уссурийске быстровозводимое инфекционное отделение на 60 коек, в мае оно будет готово. Больницу в Находке можно было бы возвести до сентября.

Еще одна просьба главы региона - поддержать проект стационарной инфекционной больницы на 400 коек. Есть здание, земля, инженерные сети. "Мы смогли бы до 2022 года ее построить и таким образом локализовать возникающие вспышки инфекционных заболеваний", - обосновал Кожемяко. "Это могло бы быть надежным щитом от проникновения на Дальний Восток", - убежден он.

Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам развития Приморского края

Глава Приморья поблагодарил за остановку транзита китайских граждан через территорию региона: "Спасибо, что остановили этот транзит​​​. У нас на самоизоляции и на карантине находятся 366 граждан КНР, начинаем их тестировать", - доложил он.

Речь на встрече шла не только о коронавирусе. Путин поручил Минтрансу проработать возможность увеличения финансирования строительства мостов в Приморье. После просьбы Кожемяко он сразу связался с главой ведомства Евгением Дитрихом и по громкой связи указал проработать вопрос. Как рассказал приморский губернатор, из-за состояния мостов между Владивостоком и Находкой возникают проблемы с поставкой грузов, в том числе для судостроительной отрасли. До 2024 года предполагалось направить на эти цели 30 млрд рублей, но Минтранс сократил сумму до 7 млрд.

Власть Работа власти Регионы Правительство Минтранс Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Курс евро превысил 83 рубля
За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
Правительство расширило круг помощи пострадавшим на фоне коронавируса