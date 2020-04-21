Работников хабаровских обсерваторов оденут за счет городского бюджета

Пошив защитных костюмов для сотрудников обсерваторов закажет хабаровская мэрия у городских ателье. Такой одежды не хватает к примеру, работникам обсерватора, развернутого на базе гостиницы "Семь звезд".

- Сейчас мы оперативно изучаем вопрос, где можно заказать партию костюмов для специалистов, которые работают с людьми, находящимися под наблюдением. Рассматриваем исправительную колонию в поселке Заозерном, а также одно из хабаровских предприятий, которое занимается пошивом спортивной одежды. Предлагаю подключить и городские ателье, - сказала заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Она добавила, что в городе вскоре развернут еще один обсерватор на базе гостиницы "Турист".

Справка "РГ"

В Хабаровском крае подтверждено 215 случаев заболевания COVID-19. Из них 16 человек выздоровели, пятеро умерли. Всего в России выявлен 47 121 зараженный. Скончались 405 человек, вылечились 3 446.

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