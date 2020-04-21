В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 153

В Бурятии за сутки выявили 28 заразившихся коронавирусом. Таким образом, число случаев заражения достигло 153.

"В инфекционных стационарах продолжают лечение 85 пациентов. 23 заболевших - из числа прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа находятся в обсерваторе. В настоящий момент осуществляется их госпитализация", - говорится в сообщении регионального минздрава.

За все время вылечились от инфекции 43 человека, скончались два. Среди больных - 12 детей, их состояние врачи называют удовлетворительным. В реанимации находится четверо взрослых в тяжелом состоянии, один из них - на аппарате искусственной вентиляции легких.

Справка "РГ"

На утро 21 апреля в России выявлен 47121 зараженный. Жертвами стали 405 человек из этого числа, вылечились 3446. В мире количество инфицированных, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, превысило 2,4 миллиона, около 170 тысяч из них скончались.