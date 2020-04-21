В Чите наркодиспансер закрыли на карантин из-за COVID-19

Наркодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за того, что у находящихся в нем людей обнаружили коронавирусную инфекцию.

- В настоящее время там зарегистрировано пять случаев заболевания: один у медицинского работника и четыре у пациентов, - цитирует пресс-служба правительства Забайкалья главного государственного санитарного врача по краю Светлану Лапу.

Все пациенты и сотрудники учреждении останутся в нем на две недели. Анализы взяли у 364 контактных людей.

На утро 21 апреля в регионе лабораторно подтвержден 61 случай заболевания COVID-19. Пять человек из этого числа вылечислись. Инфицированные зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловянинском районах.

В России выявлен 47121 зараженный. В мире количество инфицированных, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 2,4 миллиона.