В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим

В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим. С завтрашнего дня все жители будут обязаны надевать маски при входе в любые общественные места: магазины, общественный транспорт, вокзалы, аэропорты и так далее.

- Магазины должны будут пропускать людей, только если они в масках. Кроме того, остается вопрос соблюдения дистанции внутри торговых точек, разметки возле касс. За нарушение этих правил наказывать будем по всей строгости закона, - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Сергея Фургала.

Кроме того, решено, что для врачей 10-й горбольницы, где расположен инфекционный госпиталь, создадут обсерватор на базе гостиницы "Турист". На время обострения ситуации они смогут временно жить там, чтобы риск заражения других людей был меньше.

В Хабаровском крае на утро 21 апреля выявлено 215 случаев заболевания COVID-19, 16 человек из этого числа выздоровели, пятеро скончались. В целом по России подтвержден 47121 случай заражения. Вылечились 3446 человек, жертвами стали 405.

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