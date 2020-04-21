В Якутске пациентка сбежала из обсерватора за спиртным

В Якутске пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из обсерватора, чтобы купить алкоголь.

Во вторник информация об этом была размещена пользователями мессенджера WhatsApp. В ходе проверки эти сведения подтвердились, сообщили в пресс-службе МВД Якутии.

"Установлено, что 28-летняя жительница Якутска проходила диагностику в медучреждении с жалобой на температуру и боль в груди. После прохождения компьютерной томографии покинула учреждение, с ее слов - купить алкоголь. После того, как ей не удалось купить спиртное, она вернулась в больницу", - отмечено в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на тот момент предписания о соблюдении самоизоляции у девушки не было.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

По состоянию на 21 апреля число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Якутии достигло 116-ти.