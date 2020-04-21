Во Владивостоке неизвестные похитили человека и завладели его машиной

Полиция Владивостока приступила к расследованию инцидента на улице Гоголя, в ходе которого несколько мужчин в масках насильно вытащили мужчину из автомобиля, посадили в свою машину и скрылись, сообщает РИА Новости

Инцидент был снят на видео из окна здания, предположительно, случайно. Кадры размещены в соцсетях.

"В дежурную часть поступило заявление от 50-летней жительницы Владивостока, которая передала машину в пользование 33-летнему мужчине", - сказали агентству в региональном управлении МВД.

Позже иномарку нашли на улице Державина. Похищенного избили, он доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть вторая статьи 166 УК РФ).