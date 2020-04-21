Депутаты ЗС и правительство Прикамья оперативно занялись поддержкой бизнеса. На сегодняшний день сформирован перечень сфер деятельности, которые оказались наиболее уязвимы в нынешних условиях.

Важно отметить, что список этот не исчерпывающий, он постоянно пополняется и расширяется. Так, по сравнению с первым пакетом мер поддержки МСП во второй добавлены такие направления, как автоперевозки, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, дополнительное образование, негосударственные образовательные услуги, обрабатывающие производства, журналистика, реклама, фотография, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), а также прочие персональные услуги, не включенные в другие группы.

Мониторинг работы предприятий ведется онлайн. Этим занимается и краевой штаб во главе с врио главы региона Дмитрием Махониным, и депутатский корпус. Активно включаются в работу представители бизнеса - выходят с предложениями, вместе с депутатами отрабатывают меры господдержки и перечни ее получателей. Все принятые меры важны для бизнеса, в том числе перенос платежей по налогу на имущество и транспортному налогу на 1 ноября и 30 декабря соответственно, снижение ставок по упрощенной и патентной системе, снижение для арендодателей налога на имущество.

Конечно, сейчас многие хотят услышать о перспективах. Но пока не подсчитан размер экономического ущерба, любой прогноз будет недостоверным. Наша задача - охватить мерами поддержки максимальное количество людей. Сегодня на помощь со стороны государства могут рассчитывать около 160 тысяч человек. Очевидно, это те предприятия, которые не работают и находятся в бедственном положении. Сейчас мы ждем также федеральные средства, о них в своем обращении сказал президент. В регионы планируется направить 200 миллиардов рублей.

Для бюджета края меры поддержки составляют около 1,3 миллиарда выпадающих доходов. Важно подчеркнуть, что мы выполним все социальные обязательства. Более того, мы их расширяем. На последнем заседании принято два финансовоемких законопроекта социальной поддержки детей и ветеранов. С 1 сентября 2020 года горячее питание будут получать 90 тысяч детей начальной школы. Пермский край одним из первых закрепил это законодательно, в том числе в бюджете на три года. По федеральному нормативу на одного ребенка выделено 56 рублей. Мы добавляем еще 1,7 миллиарда рублей из краевого бюджета, чтобы питание полностью соответствовало потребностям детского организма. Всего на питание младших школьников заложено более четырех миллиардов рублей на трехлетний период.

А с 1 мая по 31 октября все ветераны труда Прикамья независимо от уровня дохода при проезде на городском пассажирском и пригородном автомобильном транспорте смогут воспользоваться социальным проездным стоимостью 810 рублей в месяц. По нему приобретать билеты на железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения получится со скидкой 50 процентов. Более 10 тысяч жителей региона получат право на эту льготу. Для возмещения расходов перевозчикам в бюджете будет предусмотрено около 53 миллионов рублей ежегодно.