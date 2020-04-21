Главный эпидемиолог Ульяновской области госпитализирована с COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава, она же заведующая эпидемиологическим отделом детской областной больницы Фирдауса Сайфутдинова заразилась коронавирусом и лечится в Центральной горбольнице, подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Там же сообщили, что контактов с пациентами лечебного учреждения завотделом не имела.

Трое врачей, с которыми контактировала Фирдауса Сайфутдинова, прошли тестирование. При этом тесты показали отрицательные результаты.

В числе подозреваемых на заражение COVID-19 была и замминистра здравоохранения региона Инна Чигирева, контактировавшая с Сайфутдиновой по работе. Сейчас она находится на карантине, при этом оба теста подозрений не подтвердили.