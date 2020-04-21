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21.04.2020 13:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главный эпидемиолог Ульяновской области госпитализирована с COVID-19

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава, она же заведующая эпидемиологическим отделом детской областной больницы Фирдауса Сайфутдинова заразилась коронавирусом и лечится в Центральной горбольнице, подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Там же сообщили, что контактов с пациентами лечебного учреждения завотделом не имела.

Трое врачей, с которыми контактировала Фирдауса Сайфутдинова, прошли тестирование. При этом тесты показали отрицательные результаты.

В числе подозреваемых на заражение COVID-19 была и замминистра здравоохранения региона Инна Чигирева, контактировавшая с Сайфутдиновой по работе. Сейчас она находится на карантине, при этом оба теста подозрений не подтвердили.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск Распространение коронавируса COVID-19

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