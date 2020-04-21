Мошенники выманили у пенсионеров 22 миллиона рублей

Крупномасштабную аферу организовали две преступные группировки в Московском регионе и Пензенской области. Причем свои жертвы они находили в разных городах страны. Как правило, ими оказывались пожилые люди.

Схема мошенничества была не нова. Она строилась на обмане доверчивых граждан, которым негодяи сообщали о якобы крупном денежном призе либо о компенсации потраченных средств за уже приобретенные у мошенников под видом лекарств БАДы. Все эти сообщения заканчивались одинаковым предложением: чтобы получить причитающиеся деньги, надо внести некую сумму - то ли как налог, то ли как судебные или почтовые издержки. И люди платили, причем по нескольку раз.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о письме от 85-летнего жителя города Симферополя, который просил разыскать мошенников, завладевших его сбережениями. Пожилой человек сообщил, что аферисты обманом выманили у него почти пятьсот шестьдесят тысяч рублей. Эти деньги он, продав дачный участок, собирал на операцию.

Случай был вопиющий и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил профильным подразделениям принять исчерпывающие меры для установления и задержания виновных лиц.

Выяснилось, что пенсионеру позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Банка России. Она сообщила, что мужчина якобы стал обладателем денежного приза, как активный покупатель лекарств. Размер вознаграждения составляет триста пятьдесят тысяч рублей. Но чтобы получить их, необходимо сделать несколько переводов на общую сумму двести сорок тысяч рублей.

Пожилой человек деньги перечислил, но никакого приза не получил. А женщина перестала отвечать на его звонки.

Однако через три месяца пенсионер по почте получил конверт, в котором находились решение Таганского районного суда Москвы и свидетельство на получение компенсации в размере трехсот шестидесяти трех тысяч рублей за утраченные им в результате мошенничества денежные средства. После этого ему позвонили несколько человек. Выдавая себя за инкассаторов и их руководителей, они предложили перевести на указанные ими счета триста шестнадцать тысяч рублей якобы для исполнения решения суда. Но документы были фальшивыми. Пенсионер вновь перечислил требуемую сумму и вновь остался ни с чем.

Знаменитый МУР нашел негодяев. Были выявлены две взаимодействующие друг с другом криминальные группировки, которые специализировались на обмане пожилых граждан. Оперативники установили их численность, роли участников, методы конспирации, способы распределения незаконного дохода.

Действовали аферисты так. Лидеры групп организовали три мобильных колл-центра в автомашинах, которые передвигались по дорогам столичного региона, и еще четыре стационарных - в арендованных квартирах. Оттуда их сообщники обзванивали граждан, которые ранее приобретали медицинские препараты, и заявляли о якобы причитающейся им компенсации. Для получения денег людям предлагалось оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации. Перечисленные деньги зачислялись на счета других соучастников. Понятно, что для конспирации злоумышленники представлялись вымышленными именами и использовали абонентские номера сотовых телефонов, оформленные на третьих лиц.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ с квалифицирующим признаком "совершено организованной группой". Владимир Колокольцев поставил расследование на контроль.

В столичном регионе и в Пензенской области сотрудники МВД России при поддержке Росгвардии задержали восемь подозреваемых. Полиция провела девятнадцать обысков. Обнаружили свыше ста бланков свидетельств на компенсационные выплаты и техническое оборудование, на котором они изготавливались. Изъяты базы персональных данных граждан в электронном и печатном форматах, банковские карты, оформленные на третьих лиц, компьютеры и средства связи. Среди обнаруженных доказательств оказалась и банковская карта, на номер которой симферопольский пенсионер перечислил свои сбережения, и записи с его анкетными данными.

Уже выявлено свыше пятидесяти эпизодов таких мошенничеств, общий ущерб от которых составил около двадцати двух миллионов рублей. Всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. Предварительное расследование продолжается.