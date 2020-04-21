Очередное, апрельское заседание Законодательного собрания Пермского края впервые в истории регионального парламента прошло в дистанционном режиме. Что, впрочем, не снизило его эффективности.

Рассмотрение вопросов и обсуждение велось в формате видеоконференцсвязи. Программное обеспечение позволило провести такое заседание в числе первых в стране.

Поддержка бизнеса - забота о будущем

Одним из самых актуальных вопросов повестки дня стала поддержка отраслей региональной экономики, наиболее пострадавших в условиях вынужденной изоляции. Депутаты сразу в двух чтениях приняли второй законопроект о помощи предпринимателям.

- В крае работает более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, - подчеркнул председатель Законодательного собрания Валерий Сухих. - Важно, чтобы депутаты держали руку на пульсе, знали ситуацию в избирательных округах, находились в постоянном контакте с муниципальными администрациями и бизнесом. Это позволит внедрять механизм оперативного законотворчества по необходимым мерам государственной поддержки.

Принятый закон определяет перечень отраслей, которым будет оказываться поддержка в виде налоговых льгот. Список в течение последнего месяца дорабатывался с участием предпринимательского сообщества.

Как отметила председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова, в новый пакет, утвержденный на апрельском заседании, дополнительно вошли 20 видов экономической деятельности. Если первый (мартовский) пакет включал 11 видов и это касалось примерно 70 тысяч занятых, то во втором на региональную поддержку могут рассчитывать еще 20 тысяч работников.

Во второй перечень вошли салоны красоты, фитнес-центры, бани, организации издательской деятельности и производства фильмов, СМИ и так далее. Бюджет гарантирует им помощь, но, разумеется, только в том случае, если они являются субъектами малого и среднего предпринимательства, работающими по упрощенной или патентной системе налогообложения.

- Такие меры продиктованы желанием помочь всем, кто вынужден временно прекратить работу, - говорит депутат. - С точки зрения экономических законов, мы действительно вступаем в сложный период. Сегодня налицо два макроэкономических шока: падение спроса и предложения. Это не похоже на предыдущие кризисы, когда изменения касались только одной стороны - предложения. Поэтому считаю принятые сегодня решения своевременными и важными.

На что рассчитывать бизнесу

Воспользоваться льготами смогут налогоплательщики, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2020 года. Так, преференции по расчету имущественного налога получат собственники объектов недвижимости, являющиеся арендодателями для субъектов малого и среднего бизнеса. Это, как считают депутаты, даст им возможность снизить стоимость аренды. Будут перенесены сроки уплаты авансовых платежей по имущественному и транспортному налогам за I и II кварталы 2020 года. Изменятся и условия, при которых возможен такой перенос. Для налогоплательщиков, уплачивающих налог по упрощенной системе налогообложения, станут применять пониженные ставки при расчете суммы налога. А для тех, кто использует патентную систему, плату вообще свели к чисто символическому одному рублю. Беспрецедентное решение будет действовать весь 2020 год.

Кроме того, предусматривается 50-процентная скидка суммы налога за текущий год для собственников торговых центров. Всего в результате применения второго пакета мер поддержки выпадающие доходы составят 378 миллионов рублей. Из них 240 миллионов пойдет на помощь предприятиям, только сейчас попавшим в перечень. Еще 88 миллионов не поступит в бюджет из-за снижения налога на имущество организаций для торговых центров. И 50 миллионов - из-за льгот по упрощенной системе.

Напомним, что по первому пакету, принятому 30 марта, выпадающие доходы, по прогнозам, составят 993 миллиона рублей.

Выполняя указы президента

На заседании ЗС депутатский корпус рассмотрел также ряд социальных вопросов. В повестке дня значилась поддержка ветеранов труда Пермского края и обеспечение горячим питанием учеников начальной школы. Первый законопроект предполагает предоставление социального проездного всем ветеранам труда без учета их дохода. Депутаты постановили, что в период с 1 мая по 31 октября ветераны смогут пользоваться социальным проездным билетом, приобретенным со скидкой 50 процентов. Документ будет действителен для проезда на городском пассажирском и пригородном автомобильном транспорте, а также железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Право на приобретение социального проездного имеют почти 11 тысяч человек. На эти цели из краевого бюджета выделят около 53 миллионов рублей.

Что касается обеспечения питанием учеников младших классов, то депутаты тоже поддержали этот законопроект. С 1 сентября 2020 года все учащиеся государственных и муниципальных школ с первого по четвертый класс будут получать бесплатный горячий обед не менее одного раза в день, в бюджете на одного ученика предусмотрено 67,78 рубля в день.

По мнению председателя комитета по социальной политике Сергея Клепцина, решение направлено на выполнение указов президента страны.

- Мы обсуждали эти вопросы еще в марте, тогда же утвердили сумму финансирования, - сказал депутат. - В целом на новые меры поддержки из краевого бюджета будет выделено около 1,5 миллиарда рублей. Предусмотрено не только финансирование горячего питания для младших школьников, но и выплаты семьям с детьми от полутора до трех, а также от трех до семи лет.

Изменен график заседаний

В следующий раз депутаты встретятся на очередном заседании 4-5 июня. Перенос сроков пленарки с мая на лето обусловлен необходимостью принять решение о назначении выборов губернатора Пермского края. В соответствии с федеральным и региональным законодательством это нужно сделать не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 до дня голосования.