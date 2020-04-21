Ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) создали платформу, с помощью которой студенты могут, не выходя из дома, освоить современные методы исследований и выполнять лабораторные работы в такой сложнейшей области, как атомная энергетика. А конкретно речь идет о ядерных реакторах.

- Сначала это была виртуальная экскурсия в лабораторию реакторной гидродинамики Института ядерной энергетики и технической физики, который входит в состав нашего университета, - рассказывает ректор НГТУ Сергей Дмитриев. - Там находится один из крупнейших в стране и мире стендов по смешению потоков воды, которая циркулирует в реакторе и используется, в частности, для его охлаждения.

Изучать это смешение крайне важно для безопасности АЭС. Если из-за какой-нибудь аварии в потоках воды, которая проходит по камерам реактора, возникнут скачки температур, то конструкция может разрушиться. Задача стенда - спрогнозировать все варианты и предотвратить аварию.

Сейчас студенты могут изучать в интерактивной форме такие дисциплины, как "Гидрогазодинамика", "Тепломассообмен в энергетических установках", "Ядерные энергетические реакторы". Зайдя на сайт лаборатории, студент словно оказывается в ней. Несколько видеокамер обеспечивают эффект полного присутствия на реальной АЭС. Обучающийся может "подойти" к каждому элементу оборудования, записать показания приборов, а потом с помощью программ обработать результаты эксперимента.

- Лаборатория хорошо оборудована, работать в ней интересно, - рассказывает студент первого курса Илья Коновалов. - Зашел по ссылке, там преподаватель показывает, что для чего предназначено в оборудовании энергетического контура. Получил от него данные в режиме онлайн, затем их обработал.

Виртуальная экскурсия создавалась для Европейского агентства по атомной энергии, заинтересованного в проведении экспериментов в нижегородской лаборатории.