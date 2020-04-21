ПАО "Уралкалий" стало победителем конкурса "Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала" за 2019 год. Главный энергетик компании Алексей Рюмкин признан лучшим энергетиком Западного Урала - 2019.

Организатором конкурса выступила Ассоциация энергетиков Западного Урала совместно с министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

В номинациях "Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала" и "Лучший энергетик Западного Урала" принимали участие 24 промышленных предприятия, в номинации "Лучшее энергосервисное предприятие" - 16 профильных организаций. При подведении итогов оценивались мероприятия и проекты, направленные на снижение энергоемкости и экономии топливно-энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности производства, внедрение цифровых технологий, а также экологические аспекты.

- "Уралкалий" целенаправленно работает над снижением объема энергопотребления. В компании реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности производства на период 2019-2023 годов, - говорит главный энергетик ПАО "Уралкалий" Алексей Рюмкин. - Бюджет на реализацию программы в 2019 году составил 120 миллионов рублей. Все проекты ресурсосбережения имеют не только экономический, но и экологический эффект, снижают нагрузку на окружающую среду.

В рамках программы энергосбережения в 2019 году в "Уралкалии" проведена замена трех тысяч светильников на светодиодные, установлены частотно-регулируемые приводы на технологическое оборудование, внедрена автоматическая система распределения нагрузки по КПД между котлами в котельном цехе Березники-4.

Кроме того, проведена автоматизация котельного цеха Соликамск-3, разработана электронно-математическая модель тепловых сетей на обогатительных фабриках Березники-2 и Березники-4, ведется разработка и реализация проектов "умных зданий". В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем потребления природного газа снизился на 14 процентов, а экономия воды составила 547 тысяч кубометров.