Новости

Ученый назвал срок сохранения активности коронавируса на предметах 10:06
Машины разведки и управления "Гибка-С" поступят в войска в 2021 году 10:06
В США подали первые судебные иски против ВОЗ из-за коронавируса 10:05
Красноярский край перешел на электронные пропуска 10:05
На Алтае ввели мораторий на двойки для школьников 10:02
Российские ученые создали нейросеть, нейтрализующую хакерские атаки 10:00
В России создали автодом "Газель" Next за 3,5 млн рублей 10:00
В Благовещенске из-за мощного циклона на двое суток закрыли аэропорт 09:56
На онлайн-платформе Московского инновационного кластера появился раздел о субсидиях 09:45
На Урале мужчина в маске взорвал банкомат в магазине и забрал деньги 09:38
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток 09:34
В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами 09:34
Приложение "Московский транспорт" покажет ближайшие аптеки и магазины 09:32
В Киргизии рекомендовали снизить стоимость обучения в частных школах 09:22
НХЛ отказалась зарегистрировать контракт Григоренко с "Коламбусом" 09:18
Мошенники выманили у пенсионеров 22 миллиона рублей 09:16
Volkswagen замораживает разработку внедорожников 09:16
Видео: пилот забарахлившего самолета приземлился прямо на шоссе 09:00
Более 3 миллионов человек зарегистрировались в проекте "Активный гражданин" 08:57
В Японии на итальянском круизном лайнере обнаружили коронавирус 08:51
Мосбиржа сократит 21 апреля торги фьючерсом нефти WTI из-за обвала цен 08:51
На въездах в Ростов началась проверка машин из других регионов 08:49
В Томске ученикам будут задавать домашние задания раз в неделю 08:39
На Урале предложили обеззараживать многоразовые маски холодной плазмой 08:37
Названы худшие "легкие" продукты для сжигания жира 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 09:47
Проект: В регионах

Экономя ресурсы

"Уралкалий" - лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала за 2019 год
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 86(8140)
ПАО "Уралкалий" стало победителем конкурса "Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала" за 2019 год. Главный энергетик компании Алексей Рюмкин признан лучшим энергетиком Западного Урала - 2019.
"Уралкалий" целенаправленно работает над снижением объема энергопотребления. Фото: ПАО "Уралкалий" "Уралкалий" целенаправленно работает над снижением объема энергопотребления. Фото: ПАО "Уралкалий"
"Уралкалий" целенаправленно работает над снижением объема энергопотребления. Фото: ПАО "Уралкалий"

Организатором конкурса выступила Ассоциация энергетиков Западного Урала совместно с министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

В номинациях "Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала" и "Лучший энергетик Западного Урала" принимали участие 24 промышленных предприятия, в номинации "Лучшее энергосервисное предприятие" - 16 профильных организаций. При подведении итогов оценивались мероприятия и проекты, направленные на снижение энергоемкости и экономии топливно-энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности производства, внедрение цифровых технологий, а также экологические аспекты.

- "Уралкалий" целенаправленно работает над снижением объема энергопотребления. В компании реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности производства на период 2019-2023 годов, - говорит главный энергетик ПАО "Уралкалий" Алексей Рюмкин. - Бюджет на реализацию программы в 2019 году составил 120 миллионов рублей. Все проекты ресурсосбережения имеют не только экономический, но и экологический эффект, снижают нагрузку на окружающую среду.

В рамках программы энергосбережения в 2019 году в "Уралкалии" проведена замена трех тысяч светильников на светодиодные, установлены частотно-регулируемые приводы на технологическое оборудование, внедрена автоматическая система распределения нагрузки по КПД между котлами в котельном цехе Березники-4.

Кроме того, проведена автоматизация котельного цеха Соликамск-3, разработана электронно-математическая модель тепловых сетей на обогатительных фабриках Березники-2 и Березники-4, ведется разработка и реализация проектов "умных зданий". В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем потребления природного газа снизился на 14 процентов, а экономия воды составила 547 тысяч кубометров.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток
В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса
ВОЗ: Ослабление ограничений в странах не означает завершения пандемии
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Tрамп временно приостановит иммиграцию в США из-за опасений новой пандемии