В Чувашии число погибших пациентов с COVID-19 выросло до пяти

В Чувашии за минувшие сутки умерли три пациента с коронавирусом. Таким образом, по данным на 21 апреля, число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в республике достигло пяти человек. При этом у троих из них COVID-19 при жизни обнаружен не был, выявили его лишь в ходе посмертной диагностики на основании исследования биологического материала их тел.

"При жизни первые тесты, обработанные лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии по Чувашской Республике, показали отрицательные результаты. И лишь повторное тестирование после смерти подтвердило инфицирование COVID-19", - сообщает РИА Новости с ссылкой на региональный минздрав.

Погибшим было от 66 до 79 лет. У всех имелись сопутствующие тяжелые заболевания: сахарный диабет, гипертония, хроническая сердечная недостаточность, кардиосклероз.

Ранее Министерство здравоохранения Чувашии сообщало о гибели двух женщин 68 и 79 лет с коронавирусом и тяжелыми сопутствующими патологиями. Сегодня стало известно о смерти 73-летнего мужчины. Его госпитализировали в реанимацию с признаками внебольничной пневмонии и сопутствующей тяжелой хронической патологией. Несмотря на то, что пациенту медицинская помощь была оказана в полном объеме, спасти его не удалось, и он скончался от обострившегося хронического заболевания.

Всего на территории Чувашии выявлено 235 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны из больницы 14 человек, в том числе двое из них сегодня, 21 апреля. Под наблюдением находится 1538 человека. Из них 1206 человек изолированы в домашних условиях, госпитализированы 262 человека, включая 22 несовершеннолетних. Среди выявленных четверо несовершеннолетних в возрасте от 1-го до 16-ти лет, возраст других зараженных варьируется от 18 до 92 лет.