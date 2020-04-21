В Чувашии обнаружили коронавирус у заключенной в СИЗО

На территории следственного изолятора №2 в Цивильске ввели режим особых условий. Как сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу, у одной из заключенных подтвердился положительный анализ на COVID-19.

Анализ у заключенной был взят в рамках планового лабораторного исследования. При этом жалоб и симптомов заболевания у нее на сегодня нет. Также сообщается, что выявлены все контактные лица, у них взяли анализы и изолировали. В самом СИЗО организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее УФСИН по Чувашии приостановил предоставление длительных и краткосрочных свиданий во всех СИЗО и исправительных колониях, находящихся на территории республики.