В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ

Возбуждено уголовное дело в отношении Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко. Руководитель одного из крупнейших вузов Татарстана подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает СУ Следкома России по РТ.

По версии следствия, в 2004-2017 годы Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ. Однако фактически данного деканата не существовало.

Следствие полагает, что подозреваемый незаконно получил зарплату на сумму не менее 1 миллиона рублей. Противоправную деятельность ректора СКР по РТ выявил совместно с республиканским УФСБ.

Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства дела и новые эпизоды преступления. Изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей.