В Кирове от коронавируса умер третий пациент

В Кирове число жертв коронавируса выросло до трех. Об этом сообщил региональный минздрав.

Ночью в инфекционной больнице областного центра умер 65-летний мужчина. Накануне состояние его здоровья резко ухудшилось. Из-за имеющихся сопутствующих хронических заболеваний спасти пациента не удалось.

Напомним, ранее в Кирове от коронавируса скончались две пожилых женщины. На сегодня общее число зараженных составляет 226 человек, 38 из них ожидают подтверждения диагноза из лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии. Выздоровело 18 человек.