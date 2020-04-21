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21.04.2020 13:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кирове от коронавируса умер третий пациент

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове число жертв коронавируса выросло до трех. Об этом сообщил региональный минздрав.

Фото: Кирилл Красильников/РИА Новости
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Ночью в инфекционной больнице областного центра умер 65-летний мужчина. Накануне состояние его здоровья резко ухудшилось. Из-за имеющихся сопутствующих хронических заболеваний спасти пациента не удалось.

Напомним, ранее в Кирове от коронавируса скончались две пожилых женщины. На сегодня общее число зараженных составляет 226 человек, 38 из них ожидают подтверждения диагноза из лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии. Выздоровело 18 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Распространение коронавируса COVID-19

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