Некоммерческие организации не вошли в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от ограничительных мер в связи с коронавирусом, хотя все так же обязаны отчитываться по платежам, сборам и использованным средствам грантов: никто никого не освободил от этого.

Ни один городской праздник не обходился без плова от Сатимбая Бердиева. Теперь его плов помогает преодолевать беду. Фото: Архив РГ

15 апреля - время сдавать отчеты и аудит за первый квартал года. Если пропустить сроки, придут штрафы. Фактически деятельность общественных организаций приостановлена, но как не ответить на звонок, на призыв о помощи?

Помогать - это их работа

- Одна из трудных и затратных задач для нас сейчас - обезопасить участников проекта "Дети войны", а их только в Пензе около тысячи,- говорит исполнительный директор фонда "Гражданский союз" Олег Шарипков. - Некоторые из этих пожилых людей не понимают, почему должны оставаться дома, другие вынуждены ходить за продуктами, потому что больше некому. Наши "серебряные волонтеры" - активные пенсионеры - постоянно обзванивают участников проекта, выясняют их потребности. А потом другие - помоложе - развозят продукты и средства защиты. На днях мы закупили для них 500 масок, скоро еще закупим.

"Гражданский союз" заключил с телекоммуникационной компанией корпоративный договор на 30 абонентов, нашел, буквально по знакомым, кнопочные телефоны и меньше чем за неделю организовал аудиочат для пожилых людей, которым сложно приручить интернет. Теперь бабушки и дедушки могут позвонить на специально заученный номер и в общем голосовом чате, не выходя из дома. Для них возможность "посудачить на завалинке" совершенно бесплатна как с мобильного, так и со стационарного телефона.

- Это, конечно, стоит ощутимых денег, но что ж делать! Общение продлевает жизнь, а деньги - нет, - говорит Олег Шарипков.

На другом конце города на своей кухне глава узбекской общины в Пензе Сатимбай Бердиев варит ароматный рассыпчатый плов в казане на два ведра. Потом раскладывает угощение по одноразовым контейнерам и на своей машине везет в региональный штаб ОНФ, который координирует работу волонтеров, помогающих пожилым людям.

Сатимбай одним из первых зарегистрировался на сайте волонтеров "Мы вместе", но по возрасту не может находиться "на передовой". Поэтому ветеран Афганистана принял решение обеспечивать тыл и кормить тех, кто помоложе.

Узбекская община в Пензе объединяет тысячи выходцев не только из Узбекистана, но и со всей Средней Азии. Кто-то перебрался сюда на постоянное место жительства, а большинство приезжает на сезонные заработки. Сейчас выдача разрешений трудовым мигрантам приостановлена. Многие остались без заработка.

- Самолеты не летают, поезда не ходят, границы с обеих сторон закрыты. Из России они выехать не могут, а здесь... Работы нет, зарплаты тоже, нечем платить за квартиру, а еще надо питаться. Сейчас вот такая серьезная проблема, - говорит Сатимбай Бердиев.

Кто поможет?

Исполнение госконтрактов, за которое нужно вовремя и полностью отчитываться, составляет основную статью доходов НКО. За невыполнение - штраф. Представители некоммерческих организаций направили в федеральный центр предложение по пакету антикризисных мер для НКО в условиях пандемии, хотя бы таких, как для малого бизнеса. Среди них - отсрочка по выплатам кредитов и мораторий на штрафы за неисполнение госконтрактов.

- Мы выиграли грант на 11 миллионов рублей по проведению учебных семинаров по всей России для слабовидящих и слепых. График расписан до нового года, куплены билеты, забронированы площадки. Теперь все отменилось. Часть денег вернуть пока не удалось. А главное, мы не знаем, как исполнить условия предоставления гранта и не попасть в реестр недобросовестных поставщиков услуг, - говорит руководитель творческого объединения "Пензахобби" и организатор ежегодного фестиваля "Канитель" Людмила Тимакова.

В похожей ситуации оказались почти все работающие с грантами. Только в прошлом году 26 пензенских организаций получили свыше 67 миллионов рублей из президентского фонда, также проводились конкурсы на региональном и муниципальном уровне. На второй конкурс президентских грантов 2020 года подано более 11 тысяч проектов. Сейчас по ним поводится независимая экспертиза. Сроки подведения итогов пока не оглашены, многие переживают: а будут ли гранты?

Резко сократилась и доля частных пожертвований, в основном от юридических лиц. У благотворительных фондов тают ресурсы. Надеяться на новые поступление в сегодняшней ситуации не приходится. Бизнес ужимается во всем, в первую очередь сокращает непрофильные расходы.

- Трудно просить деньги на помощь бездомным животным, когда речь идет о жизни людей, - говорит член Общественной палаты Пензенской области, региональный куратор международного фонда "Культурное достояние" Мария Кузенькина. - Но этой работой нужно продолжать заниматься. Мы не можем выпустить голодных собак на волю.

В правительстве РФ заявили о необходимой поддержке НКО аналогично той, что оказывается малому бизнесу, но пока эти намерения не приняли форму нормативных актов. .

Компетентно

Александр Ткаченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности:

- Во время кризиса 2014 года, когда в целом по России сборы НКО падали на 40-50 процентов, объем пожертвований частных граждан практически не изменился. И сейчас мы советуем проанализировать тонкие места фандрайзинга. Если он был выстроен на работе с корпоративными клиентами - налаживать связи с частными лицами. Если важную роль играли очные мероприятия - переводить их в интернет. Необходимо пересмотреть базы лояльных сторонников и больше времени уделять личной коммуникации. Стоит продлить или получить статус исполнителя общественно полезных услуг - это повысит вероятность получить меры господдержки. Самое главное, чтобы не пострадали те, кому наша помощь необходима.