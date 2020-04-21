В Пензе налоговые послабления получат владельцы крупных торговых и офисных центров, которые, в свою очередь, освободят от ежемесячной платы за время простоя мелких арендаторов. Соответствующие поправки в закон готовят региональные власти.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, предусмотрено снижение налоговой ставки с двух до 1,6 процента в 2020 году по объектам недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Законопроект областные законодатели рассмотрят на ближайшей сессии.

Также планируется освободить от части налогов на землю, зачисляемых в региональный бюджет, крупные торговые и офисные центры площадью от тысячи квадратных метров. Но пока инициаторы закона обсуждают условия предоставления льготы. Одним из обязательных условий должно стать освобождение или снижение арендной платы для малого бизнеса, который занимает площади. Этот факт придется подтвердить документально.

- Мы понимаем, что у нас будет недоимка бюджета, поэтому и крупный бизнес должен пойти навстречу и поддержать мелкий, без которого у нас ничего не будет, - говорит глава региона Иван Белозерцев.

Пока нормативная база не сформирована, продолжает поступать шквал жалоб от индивидуальных предпринимателей, с которых арендодатели под угрозой выселения требуют уплатить взносы за апрель, хотя площади простаивают. Владельцы недвижимости объясняют это тем, что им придется оплачивать коммуналку, налоги и нести другие издержки.

- Мы снизили плату за аренду в среднем на пять тысяч рублей для работающих предприятий, а неработающие освободили совсем. Государство мне эти убытки не компенсирует, - в приватной беседе признался директор офисного центра, где аренда стоит от тысячи рублей за квадратный метр.

Переговоры об аренде стали самой обсуждаемой теме в пабликах местного бизнес-сообщества.

"В очередной раз подтвердилась моя теория, что чаще помогают те, от кого не ждешь. Обнулили совсем, за вычетом услуг ЖКХ, самую дорогую аренду за офис в центре города. Еще за один офис аренду снизили на 35 процентов, но нам кажется, этого недостаточно. Будем договариваться. А третий арендодатель снижаться по аренде не хочет вообще. Готовим официальное обращение, иначе придется съезжать, - рассказал на своей странице в "ФБ" Антон Купрюшин, директор компании, которая проводит предрейсовые и послерейсовые медосмотры в Пензе.

- А нам четыре из пяти снизили аренду на 50 процентов. Один отказался, сославшись на то, что помещение находится в муниципальной собственности, - сообщил другой предприниматель - Роман Дудин.

В Пензе сложилась парадоксальная ситуация с муниципальной недвижимостью. Мэрия хранила молчание по мерам поддержки малому бизнесу в сложившейся экономической ситуации даже после того, как региональные власти на шесть месяцев ввели мораторий на взимание арендной платы за помещения, находящиеся в их собственности, и рекомендовали принять аналогичные меры муниципалитету. Соответствующее обращение направили в адрес мэрии и пензенские депутаты. Под общественным давлением мэрия сдалась, хотя не капитулировала. Жадность муниципалитета оказалась посильнее, чем у некоторых акул бизнеса.

"Принято решение о снижении арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам, находящимся в муниципальной собственности. Также рассматривается возможность снижения арендной платы за земельные участки. На 50 процентов будет снижена плата за размещение нестационарных торговых объектов, осуществляющих торговлю непродовольственной группой товаров. Для сезонных нестационарных объектов будет предоставлена отсрочка платежей до окончания периода размещения данных объектов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мэрии Пензы.

Видимо, муниципальные служащие надеются получить хоть какие-то доходы в городской бюджет. Хотя на рынке коммерческой недвижимости неизбежен рост конкуренции за платежеспособных арендаторов. После кризиса предложение может существенно превысить спрос, особенно в дорогом сегменте. .