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21.04.2020 20:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самаре на 14 дней перевели в режим обсерватора городскую больницу №4. У семи пациентов и одного медработника по результатам тестов диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Все заболевшие переведены в специализированные для лечения этого заболевания лечебницы - Самарскую горбольницу №6 и Областную клиническую больницу имени В.Д Середавина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. У остальных медиков и пациентов взяты необходимые анализы.

Сейчас у всех находящихся на территории стационара больницы №4 COVID-19 не подтвержден. Но пациенты и медики в течение двух недель останутся здесь.

Медработники и пациенты обеспечены горячим питанием. Волонтеры штаба #МыВместе привезли медикам чай, кофе, сахар, лимонад, воду и сладости. Поликлиническое отделение 4-й горбольницы продолжает работать в штатном режиме.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Распространение коронавируса COVID-19

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