В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19

В Самаре на 14 дней перевели в режим обсерватора городскую больницу №4. У семи пациентов и одного медработника по результатам тестов диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Все заболевшие переведены в специализированные для лечения этого заболевания лечебницы - Самарскую горбольницу №6 и Областную клиническую больницу имени В.Д Середавина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. У остальных медиков и пациентов взяты необходимые анализы.

Сейчас у всех находящихся на территории стационара больницы №4 COVID-19 не подтвержден. Но пациенты и медики в течение двух недель останутся здесь.

Медработники и пациенты обеспечены горячим питанием. Волонтеры штаба #МыВместе привезли медикам чай, кофе, сахар, лимонад, воду и сладости. Поликлиническое отделение 4-й горбольницы продолжает работать в штатном режиме.