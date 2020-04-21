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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самарской области фронтовика со 100-летием поздравили онлайн-парадом

Текст: Ольга Дмитренко

В Самарской области военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили фронтовика со 100-летним юбилеем и наступающей 75-й годовщиной Победы мини-парадом онлайн, сообщила пресс-служба ЦВО.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Видео-поздравление Федор Иванович Ваганов посмотрел с помощью мессенджера. На кадрах видео военные прошли торжественным маршем. А оркестр миротворческой бригады Рощинского гарнизона исполнил для именинника попурри из всеми любимых фронтовых песен.

В то же время командир бригады управления и связи полковник Михаилом Морозов лично пришел поздравить участника войны с юбилеем и наступающим Днем Победы и вручил ему медаль "100 лет Войскам связи ВС РФ".

Федор Иванович Ваганов служил связистом. Он награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За оборону Ленинграда" и другими медалями.

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