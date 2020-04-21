В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером

В Мордовии ужесточили меры по борьбе с эпидемией COVID-19. Так, со среды республика прекращает пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними регионами. А с 23 апреля общественный транспорт в Саранске и на пригородных маршрутах будет работать только утром и вечером: с 6 до 9 и с 16 до 19 часов.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков, выступивший во вторник вечером с обращением к жителям республики. Лидер региона внес изменения в ранее подписанный указ о введении в Мордовии режима повышенной готовности.

- Количество автобусов в эти часы будет увеличено, - заверил Владимир Волков. - Это делается для того, чтобы работники небольших компаний, бюджетной сферы могли добраться до работы и обратно. При этом крупные предприятия должны перевозить людей своим транспортом.

Кроме того, временно приостанавливаются транспортные льготы для неработающего населения. Правом льготного проезда смогут воспользоваться лишь те, кто едет на работу и имеет справку от работодателя.

Граждане, продолжающие трудовую деятельность, смогут передвигаться по улицам, в том числе на личном авто, только в рабочее время. В ближайшие дни также будут приняты решения по поводу дачных маршрутов.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Мордовии выявлено 34 новых случая заражения COVID-19. Число заболевших в республике достигло 327 человек. Десять человек выздоровели. Один пациент скончался.