В Татарстане 14 работников кондитерской фабрики заразились COVID-19

В Набережных Челнах 14 сотрудников кондитерской фабрики "Акульчев" заболели коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в режиме видеоконференции сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Она уточнила, что первый работник заразился от матери, которая в свою очередь контактировала с больной COVID-19.

В результате сейчас под наблюдением находятся 32 сотрудника фабрики и 25 членов их семей.

По словам Марины Патяшиной, ситуация с коронавирусом в республике развивается стремительно и виной тому, как раз такие очаги инфекции на предприятиях.

Чаще всего работники заносят вирус в коллектив из семьи.

Глава татарстанского Роспотребнадзора призвала санитарных врачей в районах быть бдительней. И напомнила предприятиям о крупных штрафах за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Всего в Татарстане выявлено 280 заболевших COVID-19. Из них 50 человек - 21 апреля.