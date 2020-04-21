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21.04.2020 14:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане 14 работников кондитерской фабрики заразились COVID-19

Текст: Олег Корякин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Набережных Челнах 14 сотрудников кондитерской фабрики "Акульчев" заболели коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в режиме видеоконференции сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Фото: iStock
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Она уточнила, что первый работник заразился от матери, которая в свою очередь контактировала с больной COVID-19.

В результате сейчас под наблюдением находятся 32 сотрудника фабрики и 25 членов их семей.

По словам Марины Патяшиной, ситуация с коронавирусом в республике развивается стремительно и виной тому, как раз такие очаги инфекции на предприятиях.

Чаще всего работники заносят вирус в коллектив из семьи.

Глава татарстанского Роспотребнадзора призвала санитарных врачей в районах быть бдительней. И напомнила предприятиям о крупных штрафах за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Всего в Татарстане выявлено 280 заболевших COVID-19. Из них 50 человек - 21 апреля.

Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Распространение коронавируса COVID-19

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