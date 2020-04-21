В Уфе на чиновников мэрии завели уголовное дело о халатности

Чиновники администрации города Уфы стали фигурантами уголовного дела по статье "Халатность" за то, что не предоставили своевременно жилье инвалиду. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Проверка, проведенная надзорным органом, установила, что мэрия больше года - с ноября 2018 - не исполняла решение Октябрьского районного суда Уфы о предоставлении жилья участнику боевых действий в Чеченской Республике, инвалиду, страдающему тяжелой формой хронического заболевания.

Также выяснилось, что помимо него, еще 244 инвалида, имеющие право на внеочередное получение жилья и доказавшие его в суде, никак не могут получить полагающиеся им квадратные метры.

- Прокурор Уфы инициировал доследственную проверку и обратился в суд с требованием включить в бюджет дополнительное финансирование для приобретения жилья указанной категории граждан, - сообщила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова.

Прокуратура взяла на контроль расследование этого уголовного дела, а также рассмотрения искового заявления.