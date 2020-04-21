В Уфе железнодорожника заподозрили во взятках в миллион рублей

Замначальника начальника эксплуатационного вагонного депо "Дема" стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки". Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Следствие считает, что с 2017 по 2020 годы подозреваемый организовал целую преступную схему и ежемесячно незаконно получал от представителей транспортных компаний взятки за общее покровительство и первоочередное принятие заявок на ремонт железнодорожных вагонов в пункте техобслуживания Черниковка-Восточная. Следствием установлено, что за эти четыре года подозреваемый только от двух представителей транспортных компаний получил более одного миллиона рублей. Выявили эти факты сотрудники управления на транспорте России по ПФО.

- Сейчас ведется следствие и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств и выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, - уточнил старший помощник руководителя управления Приволсжского СУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

В СК уточнили, что максимальное наказание за подобное деяние - это лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.