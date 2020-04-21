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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Усс прокомментировал антикризисные меры поддержки жителей и бизнеса

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал антикризисные меры поддержки жителей края, а также малого и среднего бизнеса.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края

По словам главы региона, краевая экономика испытывает большое напряжение. Несмотря на то, что бюджет края считается одним из наиболее устойчивых в стране, при негативном сценарии он может недополучить около четверти от запланированного объема доходов в 250 млрд рублей.

Фото: Правительство Красноярского края
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- Тем не менее, у нас есть все основания считать, что этот сложный, напряженный период мы пройдем с минимумом потерь. По моему поручению краевое правительство разработало антикризисный план, который предполагает поддержку как непосредственно населения, так и наших предприятий, - отметил Александр Усс.

В рамках антикризисного плана особое внимание уделяется поддержке ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, учтены меры поддержки людей, оставшихся без работы, и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Лимит финансирования на эти цели увеличен до 500 миллионов рублей, и около 35 тысяч красноярцев могут рассчитывать на получение поддержки.

Кроме того, в полном объеме сохранятся меры социальной поддержки многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан - на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 26 млрд рублей.

Губернатор особо отметил формы поддержки малого и среднего предпринимательства - как федеральные, так и краевые. В дополнение к федеральным мерам в крае расширен перечень видов деятельности, нуждающихся в государственной поддержке в первоочередном порядке. В настоящее время он более чем в 3 раза превышает федеральный перечень.

По предварительным подсчетам, краевые меры поддержки получат порядка 65 тысяч предприятий и предпринимателей. Стоимость этих мер составит около 3 миллиардов рублей. Соответствующие законы внесены в Законодательное собрание края для рассмотрения на ближайшей сессии.

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