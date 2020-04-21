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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Горячий апрель

Аномальная жара в Сибири грозит массовыми пожарами
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
В Сибирь неожиданно пришло настоящее лето. В некоторых регионах столбики термометра поднялись до 30 градусов.
Жара жарой, но режим самоизоляции и меры предосторожности в условиях карантина нарушать нельзя. Фото: Татьяна Кравченко Жара жарой, но режим самоизоляции и меры предосторожности в условиях карантина нарушать нельзя. Фото: Татьяна Кравченко
Жара жарой, но режим самоизоляции и меры предосторожности в условиях карантина нарушать нельзя. Фото: Татьяна Кравченко

Обычно в апреле в омских парках только начинает таять снег. А во творник ранним утром в городе уже было плюс 25 градусов по Цельсию.

В ближайшие дни аналогичная температура ожидается в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. А жарче всего, по прогнозам синоптиков, будет в Алтайском крае, где 23-24 апреля ожидается свыше 30 градусов по Цельсию.

Жарче всего, по прогнозам синоптиков, будет в Алтайском крае, где 23-24 апреля ожидается больше 30 градусов

Мощный вынос тепла над Западной Сибирью объясняется пересечением двух циклонов. Потоки воздушных масс несут теплые ветры из Китая и Средней Азии.

- Мы находимся в самой теплой части антициклона, преобладают юго-западные воздушные потоки, которые и принесли нам аномальное тепло. Вполне возможно, что температура побьет все рекорды и будет перекрыт исторический максимум, - рассказала "РГ" начальник ФГБУ "Обь-Иртышское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталия Криворучко.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Из-за жары и штиля в Сибири наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В Новосибирске синоптики объявили режим пыльного неба. Над мегаполисом нависла серая дымка. В трех городах Кузбасса - Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке - ввели режим черного неба. Местным предприятиям настоятельно рекомендуют снизить выбросы.

В такую погоду особенно тяжело горожанам, находящимся в режиме самоизоляции в своих квартирах. Жарко и душно. В социальных сетях сибиряки пишут о том, что вынуждены спать с настежь распахнутыми окнами и завешивать мокрыми одеялами горячие батареи. В ряде регионов коммунальщики приняли решение о досрочном завершении отопительного сезона. В омских жилых домах вчера уже начали отключать отопление.

В мэрии Новосибирска сообщили, что, несмотря на жалобы горожан, отопительный сезон закончится не раньше середины мая. Раннее лето обманчиво, и через пару недель возможно резкое похолодание. Поэтому пока новосибирские ТЭЦ работают на минимальных параметрах по теплоснабжению.

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Аномальная жара в апреле может привести к еще одной серьезной проблеме - массовым лесным пожарам. Во всех сибирских регионах установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено выезжать в лес, разводить костры и сжигать мусор. За контролем над удаленными массивами установлено спутниковое наблюдение, которое мгновенно вычисляет термические точки. Однако бороться с пресловутым "человеческим фактором" непросто. Запреты нарушаются повсеместно.

В Новосибирской области общая площадь ландшафтных пожаров уже превысила 250 тысяч гектаров. На территории Томской области за минувшие выходные зафиксировано более 50 термоточек, возникших из-за выжигания сухой травы. А в Омской области в деревне Осиповка из-за поджога травы сгорели семь домов - три жилых и четыре заброшенных. Несколько семей остались без крыши над головой...

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