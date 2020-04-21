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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наломали дров

КС РФ постановил изменить Лесной кодекс
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Конституционный суд РФ обязал законодателей внести изменения в Лесной кодекс. По аналогии с Водным и Земельным кодексами в нем должна появиться норма о сроке, на который недобросовестных арендаторов лесных участков вносят в "черный список".
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Дело о бессрочном поражении в правах КС начал разбирать в марте этого года по жалобе золотодобывающей компании "Горизонт" из Алтайского края. За неуплаченную в срок арендную плату в 1,2 миллиона рублей предприятие внесли в Реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений, ведение которого устанавливает статья 98.1 Лесного кодекса (ЛК) РФ. Однако когда долг был погашен, то оказалось, что в законодательстве отсутствуют норма и процедура исключения из реестра, поэтому золотодобытчикам не помогло даже судебное разбирательство.

Фото: iStock
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В ходе публичных слушаний представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, признали наличие проблемы. Так, полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов провел аналогию с Водным и Земельным кодексами РФ, где процедура ведения аналогичных реестров описана, а полпред правительства Михаил Барщевский - с уголовным правом, где степень наказания зависит от тяжести преступления. Подготовка решения по делу "Горизонта" после слушаний заняла около месяца, провозглашение в связи с рекомендованным режимом самоизоляции состоялось в онлайн-режиме.

Природные ресурсы имеют особую ценность для нынешнего и будущих поколений, поэтому правовое регулирование в этой сфере должно основываться на принципе приоритета публичных интересов, напомнил суд свои решения прежних лет. В то же время статья 55 Конституции РФ позволяет ограничивать права и свободы граждан, в том числе свободу экономической деятельности, только в строго оговоренных случаях. Внесение недобросовестных арендаторов лесных участков в специальный реестр не может рассматриваться как нарушение этой статьи, поскольку не является мерой юридической ответственности, а лишь показывает на наличие дополнительных рисков, которыми чревато заключение новых соглашений с арендатором - должником. Однако включение в "черный список" лишает компанию права участвовать в конкурсах и аукционах.

Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области
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- Заявитель не оспаривал ведение самого реестра, его волновало, насколько продолжительным может быть пребывание в нем, - указал судья-докладчик по данному делу Сергей Князев. - КС, принимая решение, руководствовался тем, насколько такое регулирование соответствует критериям справедливости, соразмерности и целесообразности.

Земельный и Водный кодексы предусматривают, что предприниматель попадает в реестр недобросовестных пользователей сроком на два года. КС особо указал, что для арендаторов лесных участков могут быть установлены другие сроки. Однако до 1 января 2021 года они должны быть определены - соответствующая норма ЛК РФ признана не соответствующей Конституции РФ. После этого дело "Горизонта" подлежит пересмотру.

Власть Право Земельное право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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