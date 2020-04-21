Корреспондент "РГ" узнала, как делают искусственную вентиляцию легких

В регионах готовят резерв из врачей-ординаторов. В Иркутской области это анестезиологи-реаниматологи, которых всегда не хватает. Корреспондент "РГ" вместе с ними училась возвращать к жизни больных COVID-19.

- Так, работаем в условиях, максимально приближенных к реальности, - заявил будущим врачам профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования (ИГМАПО) Зураб Надирадзе. - Перед вами пациент (тут мэтр показал на учебное пособие - анатомически достоверное подобие человека, утыканного датчиками), нуждающийся в искусственной вентиляции легких с положительными анализами на COVID-19. Ваши действия?

Вперед вышла пара ребят, облаченных в противочумные костюмы, и решительно приступила к интубации. Спустя 35 секунд симулятор "ожил", сигнализируя, что все было сделано правильно.

Однако наставник не вполне доволен:

- Ваша первая задача - позаботиться о собственной безопасности. Если вы заразитесь и заболеете, а риск реально велик, кто спасать людей будет? Значит, правильно одеться - это раз, пользоваться эндовидеотехникой - это два. Ну и побыстрее надо, но без лишней суеты - это три.

Он берет ларингоскоп, оснащенный видеокамерой и, максимально удалившись от "пациента", глядя на монитор, ловко проходит дыхательные пути. Ординаторы, как завороженные, следят за движениями его рук.

Вторая попытка проходит под четкие инструкции мастера:

- Смелей, вперед! Теперь на себя чуть потяни, а теперь толкай! Все, прошел. Теперь подключаем аппарат, - направляет действия ординаторов Зураб. - Все, смотрите, воздух поступает в легкие, искусственная вентиляция работает. Закрепляем трубку, настраиваем аппаратуру, следим за состоянием. И, кстати, знайте, что после подключения ИВЛ больной практически не заразен - на выходе воздуха из его легких стоит вирусо-бактериологический фильтр.

Сказать правду, происходящее мало похоже на зачет, скорее, на мастер-класс. Ординаторы раз за разом повторяют манипуляции. Профессор не сводит с них глаз. Иногда поправляет, иногда довольно хмыкает. Под респираторами не видно, но я точно знаю, что на лицах ординаторов расцветают улыбки.

Заслужить удовлетворенное "угу!" Зураба Надирадзе дорогого стоит. Опытнейший врач, воспитавший не одно поколение анестезиологов, он знает, как никто другой, что в этом деле мелочей не бывает. Вот и сейчас, в ответ на шутливые уговоры коллег - мол, хватит уже! - он сурово замечает: "Они же завтра с живыми людьми работать будут!". В его глазах, скрытых стеклами очков, страх родителя, отпускающего повзрослевшего ребенка в большую жизнь.

- Эти ребята - наш резерв, вторая линия обороны, - пояснил заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИГМАПО, профессор Владимир Горбачев. - Больных COVID-19 в России становится все больше, растет и число тяжелых пациентов. Поэтому министерством здравоохранения принято решение подготовить резерв из врачей-ординаторов, ведь анестезиологов-реаниматологов всегда не хватает. Это одна из самых дефицитных медицинских специальностей даже в обычной жизни. Так был разработан интенсивный курс подготовки врачей-стажеров, которые будут иметь право оказывать помощь пациентам реанимаций под руководством кадровых анестезиологов-реаниматологов.

Молодежь тем временем рвется работать. У многих уже есть опыт. Врач-ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии ИГМАПО Алексей Козлов после окончания медицинского колледжа десять лет работал медбратом в реанимации одной из крупных больниц Иркутска и на скорой помощи.

- Я все это видел вживую, - рассказывает он. - Такой драйв, когда человек, вроде бездыханный, получает второй шанс на жизнь. Мне очень нравится моя будущая работа - динамичная, четкая и трудная. А что касается риска инфицирования, его можно и нужно минимизировать.

Улыбнулся одними глазами (на лице ведь медицинская маска) и пошел набивать руку на симуляторе.

Владислава Суховская, руководитель симуляционного центра Иркутской областной клинической больницы, рассказала о возможностях современных учебных пособий.

- Этот симулятор позволяет не только отработать навык, но и отследить эффективность оказанной помощи. А еще можно создать курсанту дополнительные трудности - имитировать, к примеру, острую сердечную недостаточность, возникшую при проведении реанимационных действий, или отек верхних дыхательных путей. Чем больше разных ситуаций отработают наши ребята здесь, там более уверенно они будут чувствовать себя в реальных условиях. Для врача - анестезиолога-реаниматолога это важно вдвойне, ведь счет часто идет на секунды. Поэтому так важна практика.

- Не самая простая у нас специальность, - присоединяется к разговору Ирина Петрова, ассистент кафедры, а в недавнем прошлом - заведующая отделения анестезиологии и реанимации №5 Иркутской областной клинической больницы, опытнейший врач. - Но мы рады, что есть ребята, сделавшие выбор в ее пользу. Конечно, будем помогать и поддерживать. Для нас дело чести - чтобы в операционные и реанимации пришли грамотные молодые врачи.

Тут в аудитории появляются оба профессора. Несколько минут наблюдают за происходящим и удовлетворенно заявляют: "Всем зачет!"

Ординаторы, наконец, снимают защитные костюмы. И все, как один улыбаются.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.