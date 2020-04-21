Обидно, когда человеку пообещали ключи и возможность въехать в новое жилье и сразу расставить мебель, а потом обманули. Очень часто приведение в "жилой" вид квартиры может обойтись ее собственнику чуть ли не в половину ее стоимости.

Вот с такой ситуацией и разбиралась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Точнее, с попытками гражданина добиться того, чтобы квартира выглядела так, как на картинке, показанной будущему владельцу в офисе продавца.

Наша история произошла в Барнауле и оказалась стандартной - гражданка вложилась в долевое строительство многоквартирного дома. Она должна была получить двухкомнатную квартиру. Квартиру застройщик действительно предоставил, и даже сроки сдачи были не нарушены.

Правда, когда гражданка пришла принимать квартиру вместе с экспертами, те выяснили, что в "двушке" очень много серьезных строительных дефектов. По подсчетам хозяйки, на их устранение ей придется потратить больше четверти миллиона рублей. Возмещать эти расходы фирма не согласилась. Собственница платить из своего кармана дополнительно очень немалые деньги посчитала незаконным. Все закончилось тем, что гражданка отправилась в суд с иском к застройщику о взыскании убытков, компенсации морального вреда. Кроме того, женщина потребовала штраф за несоблюдение в добровольном порядке ее требований, положенный ей по закону "О защите прав потребителей".

Спор рассматривал районный суд Барнаула и частично удовлетворил исковые требования. Ей присудили 262 319 рублей для устранения строительных недостатков, компенсацию морального вреда, штраф в 70 000 рублей, а также фирма должна была покрыть ее расходы на проведение досудебного исследования и расходы на оплату представителя.

С таким решением не согласилась строительная фирма и опротестовала решение районного суда в Алтайском краевом суде. Апелляция решение коллег отменила и встала на сторону застройщика. Краевой суд решил, что собственница квартиры не доказала факт обращения к застройщику с заявлением о добровольном удовлетворении требований в досудебном порядке, а сразу пошла в суд. А это значит, что с компании нельзя было взыскать штраф за несоблюдение требований потребителя.

Теперь уже истица обжаловала решение в Верховном суде. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда напомнила про свой Пленум - "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". Там было сказано: взыскание штрафа при удовлетворении требований потребителя - это обязанность суда. При условии, что истец не отказался от иска в результате добровольного удовлетворения его требований ответчиком при рассмотрении дела. А поскольку наша истица от своих требований не отказывалась, то суд не мог и отказать ей во взыскании штрафа с застройщика.

Верховный суд не согласился и с выводом апелляции о необходимости соблюдения досудебного порядка в подобных спорах: ни закон об участии в долевом строительстве, ни закон о защите прав потребителей не предусматривают такой обязанности дольщика перед предъявлением иска. В итоге Верховный суд отменил решение краевого суда в части отмены штрафа и велел рассмотреть этот вопрос заново.

Конкретно

Как штрафуют застройщика

Правила взыскания штрафа с застройщика просты и укладываются в несколько пунктов.

Речь о штрафе идет в законе "О защите прав потребителей". Размер штрафа составляет 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Суд может снизить штраф по своему усмотрению. Сумма штрафа, как и неустойка, взыскивается в пользу потребителя.

Соблюдение досудебного порядка требования с застройщика необязательно.