Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Наталья Козлова 
21:55 21.04.2020
Российская газета - Неделя № 88(8142)

Квартира с иголочки

Верховный суд: как взыскивать деньги с застройщика за жилье с недостатками

Обидно, когда человеку пообещали ключи и возможность въехать в новое жилье и сразу расставить мебель, а потом обманули. Очень часто приведение в "жилой" вид квартиры может обойтись ее собственнику чуть ли не в половину ее стоимости.
Часто вместе с ключами от новой квартиры покупатель получает и новые проблемы. Фото: Александр Корольков/РГ Часто вместе с ключами от новой квартиры покупатель получает и новые проблемы. Фото: Александр Корольков/РГ
Часто вместе с ключами от новой квартиры покупатель получает и новые проблемы. Фото: Александр Корольков/РГ

Вот с такой ситуацией и разбиралась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Точнее, с попытками гражданина добиться того, чтобы квартира выглядела так, как на картинке, показанной будущему владельцу в офисе продавца.

Наша история произошла в Барнауле и оказалась стандартной - гражданка вложилась в долевое строительство многоквартирного дома. Она должна была получить двухкомнатную квартиру. Квартиру застройщик действительно предоставил, и даже сроки сдачи были не нарушены.

Фото: РИА Новости
Как быть, когда квартиранты просят о снижении арендной платы

Правда, когда гражданка пришла принимать квартиру вместе с экспертами, те выяснили, что в "двушке" очень много серьезных строительных дефектов. По подсчетам хозяйки, на их устранение ей придется потратить больше четверти миллиона рублей. Возмещать эти расходы фирма не согласилась. Собственница платить из своего кармана дополнительно очень немалые деньги посчитала незаконным. Все закончилось тем, что гражданка отправилась в суд с иском к застройщику о взыскании убытков, компенсации морального вреда. Кроме того, женщина потребовала штраф за несоблюдение в добровольном порядке ее требований, положенный ей по закону "О защите прав потребителей".

Спор рассматривал районный суд Барнаула и частично удовлетворил исковые требования. Ей присудили 262 319 рублей для устранения строительных недостатков, компенсацию морального вреда, штраф в 70 000 рублей, а также фирма должна была покрыть ее расходы на проведение досудебного исследования и расходы на оплату представителя.

С таким решением не согласилась строительная фирма и опротестовала решение районного суда в Алтайском краевом суде. Апелляция решение коллег отменила и встала на сторону застройщика. Краевой суд решил, что собственница квартиры не доказала факт обращения к застройщику с заявлением о добровольном удовлетворении требований в досудебном порядке, а сразу пошла в суд. А это значит, что с компании нельзя было взыскать штраф за несоблюдение требований потребителя.

Фото: iStock
По льготной программе ипотеки могут выдать до 300 тысяч кредитов до конца года

Теперь уже истица обжаловала решение в Верховном суде. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда напомнила про свой Пленум - "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". Там было сказано: взыскание штрафа при удовлетворении требований потребителя - это обязанность суда. При условии, что истец не отказался от иска в результате добровольного удовлетворения его требований ответчиком при рассмотрении дела. А поскольку наша истица от своих требований не отказывалась, то суд не мог и отказать ей во взыскании штрафа с застройщика.

Верховный суд не согласился и с выводом апелляции о необходимости соблюдения досудебного порядка в подобных спорах: ни закон об участии в долевом строительстве, ни закон о защите прав потребителей не предусматривают такой обязанности дольщика перед предъявлением иска. В итоге Верховный суд отменил решение краевого суда в части отмены штрафа и велел рассмотреть этот вопрос заново.

Конкретно

Как штрафуют застройщика

Правила взыскания штрафа с застройщика просты и укладываются в несколько пунктов.

Речь о штрафе идет в законе "О защите прав потребителей". Размер штрафа составляет 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Суд может снизить штраф по своему усмотрению. Сумма штрафа, как и неустойка, взыскивается в пользу потребителя.

Соблюдение досудебного порядка требования с застройщика необязательно.

Сейчас читают

Инфраструктура
16:25

Исследование: Чтобы переехать в Москву, нужно продать "трешку" в регионе

Исследование: Чтобы переехать в Москву, нужно продать "трешку" в регионе

Для того, чтобы обзавестись жильем в столице, легче всего купить студию в новой Москве. Чуть больше чем 23 квадрата обойдутся в 2,34 млн рублей. За такие деньги реально продать в Брянске или Липецке вторичную "двушку" размером 52 квадратных метра, выяснили эксперты

Жилая недвижимость
08:33

Кадастровая палата предупредила о мошенниках с сайтов-двойников

Кадастровая палата предупредила о мошенниках с сайтов-двойников

В период самоизоляции вырос спрос на онлайн-услуги, которые можно получить дистанционно. Этим воспользовались и так называемые сайты-двойники, копирующие сайты Федеральной кадастровой палаты и Росреестра

Жилая недвижимость
20.04.2020

Снять дачу на майские праздники стало дороже

Снять дачу на майские праздники стало дороже

Дачи и загородные дома все еще можно арендовать в окрестностях крупных городов, однако цены на аренду выросли на 15-20%. Напуганные пандемией, уставшие от самоизоляции и простоя горожане рвутся за город любой ценой