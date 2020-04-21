Следственный комитет проверит прогулки новосибирцев

Массовые скопления людей на улицах Новосибирска стали поводом для проверки Следственного комитета.

Как рассказали в областном Следственном управлении СК, в действиях горожан усматривается состав преступления, предусмотренный статьей Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В ведомстве отметили, что при определенных обстоятельствах за нарушение режима самоизоляции действительно может грозить уголовная ответственность, хотя чаще всего речь идет об административном правонарушении.

Известно, что проверка была инициирована после выхода на телеэкраны новостного сюжета одного из федеральных каналов. Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение горожанами режима самоизоляции.

Тем временем индикатор самоизоляции на портале Яндекс в дневное время действительно оценивает ситуацию в Новосибирске на 1,5-2 балла по пятибалльной шкале. Это означает, что на улицах много людей.