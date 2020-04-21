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21.04.2020 12:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Специалисты Новосибирского зоопарка помогли выкормить лемура-семьянина

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирском зоопарке самке лемура вари потребовалась помощь людей, чтобы выкормить детеныша. Как отмечают специалисты, семейные связи очень важны для этих животных, и мама не отказалась от ухода за потомством, разделив заботу о нем со специалистами учреждения.

Фото: Пресс-служба Московского зоопаркаРИА Новости
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Несмотря на то что самка лемура не смогла самостоятельно кормить малыша, она не отказалась от него и продолжила ухаживать. Поэтому специалисты решили оставить их вместе и забирать глазастую кроху только на время кормления. Это довольно сложный процесс, особенно в первые недели жизни лемура, когда интервалы между кормлениями должны быть очень короткими. Как правило, в таком случае потомство приходится разлучать с родителями.

- Лемуры вари - социальные животные, семья для них имеет очень большое значение, - подчеркивают специалисты зоопарка. - Важна связь детенышей не только с мамой, но и с папой, и с другими членами семейной группы. В начале нашей истории стояла задача-минимум - кормить малыша и создать все условия, чтобы самка продолжала заботиться о нем. Прошло немного времени, и биологи зоопарка решили, что можно попробовать воссоединить всю семью.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот этап прошел успешно. Папу малютки-лемура сначала пришлось поселить в соседнем вольере, но через несколько дней дверь, разделяющую их, открыли. Теперь малыш окружен заботой как семейства, так и работников парка, продолжающих его кормить из молочной бутылочки специальной смесью.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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