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21.04.2020 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томские медики рассказали, какие вещи особенно нуждаются в дезинфекции

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские медики опубликовали список домашних вещей, которые особенно нуждаются в дезинфекции в период пандемии коронавируса.

Фото: iStock
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Среди предметов, с которыми большинство из нас часто контактирует в течение дня - наручные часы, санитайзеры и поводки для выгула собак. Именно их следует регулярно дезинфицировать.

- Вещь первой необходимости, которая сама нуждается в дезинфекции - санитайзер, - сообщает Департамент здравоохранения Томской области. - Важно, чтобы полезный предмет не стал рассадником различных бактерий.

Большое количество бактерий за день также накапливается на ремешке наручных часов, на зарядных устройствах для телефона и наушниках, которые соприкасаются с кожей лица. А владельцам домашних питомцев следует регулярно обрабатывать поводки для собак.

- Каждый раз, выходя на прогулку с питомцем, человек дотрагивается до дверей в подъезде и кнопок в лифте, - говорят медики. - Поэтому необходимо периодически обрабатывать поводок вашего любимца.

Врачи советуют также обрабатывать антисептиками ключи, пульт от телевизора, детские игрушки, дверные ручки и бытовые предметы, например, расчески.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск COVID-19. Мы справимся!

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