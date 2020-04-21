Томские медики рассказали, какие вещи особенно нуждаются в дезинфекции

Томские медики опубликовали список домашних вещей, которые особенно нуждаются в дезинфекции в период пандемии коронавируса.

Среди предметов, с которыми большинство из нас часто контактирует в течение дня - наручные часы, санитайзеры и поводки для выгула собак. Именно их следует регулярно дезинфицировать.

- Вещь первой необходимости, которая сама нуждается в дезинфекции - санитайзер, - сообщает Департамент здравоохранения Томской области. - Важно, чтобы полезный предмет не стал рассадником различных бактерий.

Большое количество бактерий за день также накапливается на ремешке наручных часов, на зарядных устройствах для телефона и наушниках, которые соприкасаются с кожей лица. А владельцам домашних питомцев следует регулярно обрабатывать поводки для собак.

- Каждый раз, выходя на прогулку с питомцем, человек дотрагивается до дверей в подъезде и кнопок в лифте, - говорят медики. - Поэтому необходимо периодически обрабатывать поводок вашего любимца.

Врачи советуют также обрабатывать антисептиками ключи, пульт от телевизора, детские игрушки, дверные ручки и бытовые предметы, например, расчески.