В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с диагностированным COVID-19 скончался в Хакасии. Об этом сообщил губернатор региона Валентин Коновалов.

По его словам, 55-летняя женщина умерла минувшей ночью. У нее была тяжелая хроническая соматическая патология с нарушением иммунитета. Она долгое время проходила лечение от болезни в Белоярской районной больнице. Там она контактировала с другим зараженным жителем республики, после чего пациентку перевели в инфекционное отделения Саяногорской межрайонной больницы.

Отмечается, что выраженных симптомов острой респираторной инфекции у женщины не наблюдалось. Врачи провели интенсивную терапию, однако спасти пациентку не удалось. Точная причина смерти и окончательный диагноз будут установлены патологоанатомами.

По последним данным, на территории региона зафиксировано 84 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них четверо выздоровели. На карантине находятся 1077 жителей республики, из них 979 человек - дома, 27 - в обсервации, еще 71 госпитализированы.