В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами

Рано утром, 21 апреля, на 97-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в Иркутской области на перевале опрокинулась автоцистерна, предположительно с химикатами.

Как сообщили в Управлении автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства, автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину.

Пострадавших нет, однако движение по трассе перекрыто до особых распоряжений.

"Интерфакс" со ссылкой на власти поселка Култук, рядом с которым произошла авария, сообщил, что жителям ближайших к аварии улиц рекомендовали покинуть дома и уехать к родственникам, к знакомым, пока фуру не поднимут.

Официальных данных о содержимом грузовика пока нет.