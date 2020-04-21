В новосибирских троллейбусах усилят противоэпидемическую защиту

В Новосибирске на городских маршрутах увеличат число троллейбусов. Как заявил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании, это необходимо сделать для обеспечения безопасности пассажиров в условиях распространения коронавирусной инфекции и соблюдения ими социальной дистанции.

По данным пресс-центра мэрии, до начала пандемии в городе на маршрутах работало 62 троллейбуса. В будние дни они перевозили около 56 тысяч пассажиров. В связи с введением ограничительных мер на городских троллейбусных маршрутах произошло значительное падение пассажиропотока - в отдельные дни до 25 процентов. Число новосибирцев, пользующихся этим видом транспорта, снизилось до 20 тысяч. Сейчас на маршруты выходят 40 единиц подвижного состава.

После того, как руководство области приняло решение о возобновлении деятельности некоторых предприятий, пассажиропоток начал расти.

- Перед нами стоит задача увеличить количество троллейбусов на маршрутах Новосибирска. Это позволит обеспечить социальную дистанцию между людьми и снизить риск распространения коронавирусной инфекции, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Глава города проконтролировал, как соблюдаются рекомендации по профилактике коронавируса на предприятии городского транспорта. Снаружи троллейбусы моют на мойке, которая находится на территории автопарка, салоны обрабатывают сотрудники клининговой компании хлорсодержащими растворами два раза за смену. Кроме того, кондукторы и водители во время перерыва на конечных остановках проветривают салон, делают влажную уборку и протирают все поверхности троллейбуса специальными антибактериальными средствами.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Перед каждым выходом на линию экипажи подвижного состава проходят предрейсовый осмотр и получают медицинские маски, дезинфицирующие средства, антисептики для обработки рук и влажные антибактериальные салфетки, - сообщил начальник филиала № 1 "Дзержинский троллейбусный" муниципального предприятия "Городской электротранспорт" Олег Шильмейстер.