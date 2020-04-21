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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В сибирском поселке разоблачили серийного убийцу

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Житель поселка Северный Новосибирской области задержан по подозрению в убийстве трех человек. Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК Дмитрий Чечулин, последней жертвой предполагаемого душегуба оказался его 36-летний знакомый.
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Родственники погибшего обратились в полицию с заявлением о пропаже человека - после 16 апреля его никто не видел. Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудник угрозыска выяснил, что в день исчезновения мужчина отправился на велосипеде к 66-летнему местному жителю.

Полицейский наведался к пенсионеру и обнаружил на участке тот самый велосипед. Хозяин дома уверял, что гость действительно приезжал, но после ушел на своих двоих. Однако на слово ему страж порядка не поверил и при осмотре придомовой территории обнаружил фрагменты человеческого тела.

Фото: iStock
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Предположительно, пожилой мужчина убил гостя во время распития алкогольных напитков. Он нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, а после расчленил тело и попытался спрятать улики в выгребной яме туалета. Однако полностью скрыть следы преступления не успел.

Как отмечает Дмитрий Чечулин, у следователей возникли подозрения в том, что эта жертва была не единственной. К тому же в 1991 году подозреваемый уже был осужден на 15 лет за убийство собственной сестры. Правоохранители решили провести в доме более тщательный обыск.

Вскрыв половицы, следователи совместно с сотрудниками полиции обнаружили еще два скелетированных тела - их состояние указывало на давность преступления. Сейчас специалисты устанавливают личности жертв вероятного маньяка и возможные мотивы.

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